Giderek yaygınlaşan 'vajinaya sarımsak' uygulamasına karşı doktorlar uyardı!

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Uzman, 2019 yılında bu uyarıyı yapmaktan utandığını belirterek içindeki özel maddenin salgılanması için sarımsağın özünün çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gunter "Sarımsak allicin (sarımsakta bulunan, antibakteriyel özelliği olan, keskin kokulu, yağsı sıvı) isimli bir madde içerir. Bu madde laboratuvar ortamında mantarla mücadele için kullanılabilir. Ancak bu sadece laboratuvar ortamında mümkün. Farelerde bile uygulanmıyor. Sadece ince bir tabaka hücrenin üzerinde uygulanıyor. Sizin vajinanız böyle değil" dedi.

Kadınlar arasında vajina mantarıyla mücadelede sarımsak uygulaması yaygın bir inanış ancak yanlış bir bilgi olduğunu belirten hekim durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

'Vajina İncili' isimli kitabın yazarı jinekolog Jen Gunter kendisine gelen mesajlardan sonra bu uygulamanın oldukça yaygın olduğunu fark ederek Twitter adresinden bir uyarı mesajı paylaştı.

Her ne kadar kulağa inanılmaz gelse de vajinaya sarımsak uygulaması kadınlar arasında oldukça yaygın.

Böylece kadınların vajinalarına uyguladıklarını öne sürdüğü maydanoz, hıyar ve kalıp banyo tuzuna bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Gunter kadınların vajinalarına diş diş sarımsak soktuklarını söyleyerek bunun enfeksiyondan başka bir işe yaramayacağını belirtti.

Hekim "Sarımsak toprakta yetişmesi nedeniyle bakteri taşır. Bakteriler patojenik olması nedeniyle vücuda zarar verir. Bu yüzden yaralarımızı temizleriz. Eğer vajinada aktif bir mayalanma durumu varsa sarımsak uygulaması enfeksiyonu daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kadınların yüzde 50-70'inin vajinal mantarları kendi kendine tedavi etmeye çalıştığını söyledi ve bunun kişiye istenmeyen zararlar verdiğini vurguladı.

