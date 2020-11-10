Gigi Hadid'den anne-kız pozu

One Direction'ın eski solisti Zayn Malik ile model Gigi Hadid, dördüncü kez barışmalarının ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, yaklaşık iki ay önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Hadid, kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih eden Gigi Hadid'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı.

Model, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" demişti.

