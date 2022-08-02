Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid son olarak Instagram pozuyla adından söz ettirdi. Kariyeriyle uzun yıllardır göz önünde olan model Bella Hadid, iç çamaşırıyla poz verdi.
Bella Hadid yatak pozunu paylaştı.
Ünlü modelin leopar deseni içerisindeki iç çamaşırlı pozuna bir milyonun üzerinde beğeni geldi.
Cesur model Bella Hadid, sütyensiz pozuyla olay olmuştu.
Göğüslerini elleriyle kapatmıştı.
Bella Hadid kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Hadid kardeşler, güzellikleriyle ön planda olmaya devam ediyor.
İşte Bella Hadid'in Instagram pozları...
Okuyucu Yorumları 0 yorum