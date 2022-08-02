MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

02.08.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler dünyanın en gözde modellerinin başına geliyor. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen ikili hem güzellikleri hem düzgün fizikleriyle sevenlerini büyülüyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid son olarak Instagram pozuyla adından söz ettirdi. Kariyeriyle uzun yıllardır göz önünde olan model Bella Hadid, iç çamaşırıyla poz verdi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA KASIP KAVURDU

Bella Hadid yatak pozunu paylaştı.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Ünlü modelin leopar deseni içerisindeki iç çamaşırlı pozuna bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

SÜTYENSİZ POZ VERMİŞTİ

Cesur model Bella Hadid, sütyensiz pozuyla olay olmuştu.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Göğüslerini elleriyle kapatmıştı.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Bella Hadid kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Hadid kardeşler, güzellikleriyle ön planda olmaya devam ediyor.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

İşte Bella Hadid'in Instagram pozları...

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sihirli Annem’in Çilek’in en yakın arkadaşı Buket son haliyle görenleri şoke etti! Çocukluk halinden eser kalmamış Sihirli Annem’in Çilek’in en yakın arkadaşı Buket son haliyle görenleri şoke etti! Çocukluk halinden eser kalmamış
Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptıAcun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı
Kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"Kumlarda sere serpe! "En güzel deniz kızı"
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Gigi Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Oylarda büyük değişiklik...

Müstehcen pozlar şoke etti! Klozette kucağına çıktı

Müstehcen pozlar şoke etti! Klozette kucağına çıktı

Kılıçdaroğlu, salondaki sloganlara böyle yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, salondaki sloganlara böyle yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

17 yıl boyunca hapsetti! Polis gördüklerine inanamadı

17 yıl boyunca hapsetti! Polis gördüklerine inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.