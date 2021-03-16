Gigi Hadid kimdir? Gigi Hadid bebeğinin yüzünü yanlışlıkla gösterdi

Ünlü model Gigi Hadid’in Khai ismini verdiği kızı 19 Eylül 2020’de dünyaya geldi. Gigi Hadid bebeğini yatak odasındali şişme bir küvette dünyaya getirdi. Gigi Hadid bu deneyim için “Hayatımdaki en çılgın acı olacağını biliyordum ama ona teslim olmalıydım” ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ YANLIŞLIKLA PAYLAŞTI!

Gigi Hadid, kızı Khai’nin yüzünü sosyal medyadan bir süredir gizliyordu. Yanlışlıkla kızı ile videosunu sosyal medyada paylaşan Hadid, hatasını fark ettiğinde ise artık çok geçti. Saniyeler içerisinde videoyu silmesine rağmen, Gigi Hadid’in takipçileri bu videonun ekran görüntünlerini alıp sosyal medyada paylaştı.

Gigi Hadid’in bazı takipçileri bu duruma tepki göstererek, bunun Gigi Hadid’in kendi kararı olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini savundu.

Kızının doğumunu eğer hastanede gerçekleştirirse annesi ve kız kardeşi Bella Hadid’in yanında olamayacağını bildiği için, kızının doğumunu evde bir şişme küvet içerisinde gerçekleştirdi. Bu kararı, sevgilisi Zayn Malik’le beraber izledikleri “The Business of Being Born” adlı belgeseli izledikten sonra karar verdiğini açıklamıştı.