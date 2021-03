Gigi Hadid kimdir? Gigi Hadid bebeğinin yüzünü yanlışlıkla gösterdi

Kızının doğumunu eğer hastanede gerçekleştirirse annesi ve kız kardeşi Bella Hadid’in yanında olamayacağını bildiği için, kızının doğumunu evde bir şişme küvet içerisinde gerçekleştirdi. Bu kararı, sevgilisi Zayn Malik ’le beraber izledikleri “The Business of Being Born” adlı belgeseli izledikten sonra karar verdiğini açıklamıştı.

GİGİ HADİD KİMDİR?

Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 doğumlu olmasına rağmen dünyanın en tanınmış modellerinden biridir. Los Angeles, ABD’de dünyaya gelen Gigi Hadid’in tam ismi Jelena Noura Hadid’dir.

Babası Filistinli Mohamed Hadid, annesi ise Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster olan Gigi Hadid’in Bella adında bir kız kardeşi ve Anwar adında da bir erkek kardeşi vardır.

Liseden mezun olduktan sonra New York’a taşınan Hadid, modellik yapmaya başladı.

New York’da bulunan The New School’da eğitimine devam eden Gigi Hadid, 2011 yılında Img Modellik ajansına katılmıştır. 2 yaşındayken Guess şirketinin ‘Baby Guess’ reklamında oynayan Hadid, 2012 yılından itibaren tekrar Guess markasının yüzü olmuştur.

2014 yılında Desigual markasının defilesinde podyuma çıkan Gigi Hadid kısa zamanda ünlendi.

2014 yılında sevgilisi Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson’un ‘Surfboard’ adlı şarkısının video klibinde oynayan ünlü model, 2015 yılının Ocak ayında Maybelline markasının için kameralar karşısına geçti.

Gigi Hadid, modelliğe başladıktan kısa süre sonra Chanel, Michael Kors, Max Mara, Marc Jacops gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı.