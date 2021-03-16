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Gigi Hadid kimdir? Gigi Hadid bebeğinin yüzünü yanlışlıkla gösterdi

16.03.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Gigi Hadid kimdir? Gigi Hadid bebeğinin yüzünü yanlışlıkla gösterdi

Gigi Hadid, ünlü şarkıcı Zayn Malik ile olan birlikteliğinden 6 ay önce bir bebek sahibi oldu. Bebeğinin yüzünü 6 aydır gizleyen Gigi Hadid, sosyal medyada yanlışlıkla kızının videosunu paylaştı. Saniyeler içinde videoyu silse de Gigi Hadid’in hayranları aldıkları ekran görüntüsü ile fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Ünlü model Gigi Hadid’in Khai ismini verdiği kızı 19 Eylül 2020’de dünyaya geldi. Gigi Hadid bebeğini yatak odasındali şişme bir küvette dünyaya getirdi. Gigi Hadid bu deneyim için “Hayatımdaki en çılgın acı olacağını biliyordum ama ona teslim olmalıydım” ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ YANLIŞLIKLA PAYLAŞTI!

Gigi Hadid, kızı Khai’nin yüzünü sosyal medyadan bir süredir gizliyordu. Yanlışlıkla kızı ile videosunu sosyal medyada paylaşan Hadid, hatasını fark ettiğinde ise artık çok geçti. Saniyeler içerisinde videoyu silmesine rağmen, Gigi Hadid’in takipçileri bu videonun ekran görüntünlerini alıp sosyal medyada paylaştı.
Gigi Hadid’in bazı takipçileri bu duruma tepki göstererek, bunun Gigi Hadid’in kendi kararı olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini savundu.

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Kızının doğumunu eğer hastanede gerçekleştirirse annesi ve kız kardeşi Bella Hadid’in yanında olamayacağını bildiği için, kızının doğumunu evde bir şişme küvet içerisinde gerçekleştirdi. Bu kararı, sevgilisi Zayn Malik’le beraber izledikleri “The Business of Being Born” adlı belgeseli izledikten sonra karar verdiğini açıklamıştı.

gigi bebiş

GİGİ HADİD KİMDİR?

Gigi Hadid, 23 Nisan 1995 doğumlu olmasına rağmen dünyanın en tanınmış modellerinden biridir. Los Angeles, ABD’de dünyaya gelen Gigi Hadid’in tam ismi Jelena Noura Hadid’dir.

Babası Filistinli Mohamed Hadid, annesi ise Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster olan Gigi Hadid’in Bella adında bir kız kardeşi ve Anwar adında da bir erkek kardeşi vardır.
Liseden mezun olduktan sonra New York’a taşınan Hadid, modellik yapmaya başladı.

gigi

New York’da bulunan The New School’da eğitimine devam eden Gigi Hadid, 2011 yılında Img Modellik ajansına katılmıştır. 2 yaşındayken Guess şirketinin ‘Baby Guess’ reklamında oynayan Hadid, 2012 yılından itibaren tekrar Guess markasının yüzü olmuştur.

2014 yılında Desigual markasının defilesinde podyuma çıkan Gigi Hadid kısa zamanda ünlendi.

2014 yılında sevgilisi Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson’un ‘Surfboard’ adlı şarkısının video klibinde oynayan ünlü model, 2015 yılının Ocak ayında Maybelline markasının için kameralar karşısına geçti.

gigi hamile

Gigi Hadid, modelliğe başladıktan kısa süre sonra Chanel, Michael Kors, Max Mara, Marc Jacops gibi dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı.

Elle, Vogue, VMAN, Sports, Illustrated, Paper Magazine ve Schön gibi dergilerinde de yer alan seksi model moda dünyasının aranan isimlerinden biri oldu.

En son Milano Moda Haftası’nda yine arkadaşı Kendall Jenner ile birlikte yer alan seksi model Those Wrecked By Success, Real Housewives of Beverly Hills ve Virgin Eyes gibi dizi ve filmlerde de oyunculuk yapmıştır.

zayn gigi

Genç model Cody Simpson ve Joe Jonas ile birlikte olduktan sonra Kasım 2015 itibariyle dünyaca ünlü müzik grubu ‘One Direction’ ile tanınan ve ardından gruptan ayrılan Zayn Malik ile birlikte. Zayn Malik’ten Khai adında bir kız çocuğu var.

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Gigi Hadid Zayn Malik
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