Gigi Hadid: Şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir

Gigi Hadid, "Dikkatli olmazsanız, şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir" ifadelerini kullandı.

Gigi Hadid

Gigi Hadid, Variety dergisine verdiği röportajda şöhretle nasıl başa çıktığını anlattı. Instagram'da 47 milyon takipçisi bulunan Hadid, "Çok içerledim, çok kırıldım ama şöhret bir şekilde erken olgunlaşmama vesile oldu" dedi.

Her zaman başarının peşinde koştuğunu dile getiren Hadid, çocukluğundan bu yana yaratıcılığını özgürce kullanabildiğini bir mesleğin hayalini kurduğunu ifade etti.

Bu güçle kendi hayatını oluşturmak istediğini dile getiren Hadid, "Dikkatli olmazsanız, şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir" diye konuştu.

Bu kadar ünle başa çıkmayı bir öğrenim süreci gibi gördüğünü söyleyen Hadid şöyle devam etti: "İnişlerim de oldu, çıkışlarım da. Fakat tümüyle baktığımda sürekli bir şeyler öğrendim."

"Kendimle alaklı, dünyayla alakalıi. Başta dürüst olmayı, kendimi kutlamayı, korumayı, gerektiğindeyse iddialı olmayı."