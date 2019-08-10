Gigi Hadid ve Bella Hadid tatilde soyuldu

Kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yaptı. 24 yaşındaki süper model, sosyal medya paylaşımında, tatildeyken soyulduğunu söyledi.

Hadid, Instagram paylaşımında, “Oraya asla dönmem. Kimseye tavsiye etmem. Paranızı başka yerde harcayın” dedi.

24 yaşındaki Gigi ve 23 yaşındaki Bella’nın kıyafetleri, mücevherleri, çantaları hatta güneş gözlüklerini dahi çalınmış. TMZ’ye konuşan Babası Mohamed Hadid, kızlarının soygun olayından dolaşı şokta olduğunu, travma yaşadıklarını söyledi.

Kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte Mikonos tatili fotoğraflarıyla basında sık sık boy gösteren Hadid, tatilden bol bol fotoğraf paylaşımı yapmıştı.

