MAGAZİN

Gina Stewart'ın üstsüz pozu Instagram tarafından silindi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

'Dünyanın En Çekici 100 Kadını' arasında gösterilen Gina Stewart üstsüz paylaşımının Instagram'da silinmesinin ardından isyan etti.

Gina Stewart'ın üstsüz pozu Instagram tarafından silindi

Dünyanın en çekici büyükannesi olarak tanınan Gina Stewart Instagram tarafından sansürlendi.

Yaptığı seksi paylaşımlarla dikkat çeken Gina Stewart yaptığı üstsüz paylaşım yüzünden Instagram'da sansürlenince çok sinirlendi ve isyan etti.

1

Fotoğrafları çok seksi olduğu için ve Instagram kurallarına uymadığı için fotoğrafı silinen Stewart Instagram tarafından hedef alındığını söyleyerek Instagram'ın özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

ieiei

4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Seksi kadının Instagram'dan silinen ilk fotoğrafı bu değil... Haliyle Stewart haksız yere seçildiğine inanıyor.

55

Gina Stewart Instagram hesabının kapatılmaması için üstsüz fotoğraf paylaşma konusunda ise geri adım atmış durumda...

Avustralyalı Stewart, Maxim dergisinin hazırladığı 'Dünyanın En Çekici 100 Kadını' arasına girmişti.

PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
Sevgilisinin annesi ve kardeşi yalnız bırakmadıSevgilisinin annesi ve kardeşi yalnız bırakmadı
Serdar Ortaç'tan sabaha karşı bisiklet üstünde canlı yayın Serdar Ortaç'tan sabaha karşı bisiklet üstünde canlı yayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gina Stewart Dünyanın En Çekici 100 Kadını

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Ciğerci kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaştı

Sevgilisinin annesi ve kardeşi yalnız bırakmadı

Serdar Ortaç'tan sabaha karşı bisiklet üstünde canlı yayın

Serdar Ortaç'tan sabaha karşı bisiklet üstünde canlı yayın

Defne Samyeli: Cem Yılmaz ile çok mutlu ve huzurluyum

Botoks ve dolgu iddiaları sonrası sırrını verdi

Kylie Jenner Coachella Festivali'ne damga vurdu!

Süper minisiyle olay oldu! Festivalin kraliçesi ilan edildi

Haluk Levent 'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Aslıhan Doğan: "Haddiniz hariç her şeyi biliyorsunuz"

Haddiniz hariç her şeyi biliyorsunuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.