Gina Stewart'ın üstsüz pozu Instagram tarafından silindi

Dünyanın en çekici büyükannesi olarak tanınan Gina Stewart Instagram tarafından sansürlendi.

Yaptığı seksi paylaşımlarla dikkat çeken Gina Stewart yaptığı üstsüz paylaşım yüzünden Instagram'da sansürlenince çok sinirlendi ve isyan etti.

Fotoğrafları çok seksi olduğu için ve Instagram kurallarına uymadığı için fotoğrafı silinen Stewart Instagram tarafından hedef alındığını söyleyerek Instagram'ın özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Seksi kadının Instagram'dan silinen ilk fotoğrafı bu değil... Haliyle Stewart haksız yere seçildiğine inanıyor.

Gina Stewart Instagram hesabının kapatılmaması için üstsüz fotoğraf paylaşma konusunda ise geri adım atmış durumda...

Avustralyalı Stewart, Maxim dergisinin hazırladığı 'Dünyanın En Çekici 100 Kadını' arasına girmişti.



