Giresun'da korkunç kaza! Ters yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Görele’den Giresun istikametine gitmekte olan Nihat K. idaresindeki kamyonet ilçenin İsmailbeyli köyünde ters yönden gelmekte olan İbrahim Ö. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan 60 yaşındaki Cengiz Kaya hayatını kaybederken, araç sürücüsü İbrahim Ö. ile kamyonet sürücüsü Nihat K. ve aynı araçta bulunan Selami Çiftçi yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Selami Çiftçi kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



