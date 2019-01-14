TREND

Giresunspor'dan Barcelona'ya fındık daveti

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 14.01.2019 21:05 | Son Güncelleme

Giresunspor ile Barcelona, sosyal medyadan ilginç bir diyaloğa girdi. Giresunspor, Barcelona'ya flaş bir davette de bulundu. Giresunspor'un Barcelona'ya daveti, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Giresunspor'dan Barcelona'ya fındık daveti

Giresunspor sosyal medya hesabı üzerinden dünya devi Barcelona’ya ilginç bir teklifte bulundu. Barcelona’ya Giresun’un bir köyü olan Barça köyüne davet ederek ‘Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Barcelona ise bu esprili teklife, “Bu doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun” sözleri ile cevap verdi.

AW596501_01

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Yeni transferin eşi o mesajı ifşa etti!Yeni transferin eşi o mesajı ifşa etti!
Balotelli'den Türk güzele yakın markajBalotelli'den Türk güzele yakın markaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Giresunspor Barcelona

En Çok Okunan Trend Haberler

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız

Bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız

'Arkadaşımı yatağa davet etti' demişti! Şaşırtan açıklama

'Arkadaşımı yatağa davet etti' demişti! Şaşırtan açıklama

3 gündür aranıyordu! Parçalanmış halde bulundu

3 gündür aranıyordu! Parçalanmış halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Emenike'den çılgın parti! Sosyal medyayı salladı

Emenike'den çılgın parti! Sosyal medyayı salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Striptiz kulübünden iki kadınla çıkarken at çaldı!

Ünlü teknik adama hırsız şoku

Ünlü teknik adama hırsız şoku

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Betül Çiftpınar, eşi Sadık Çiftpınar'a gelen mesajı ifşa etti!

Yeni transferin eşi o mesajı ifşa etti!

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Younes Belhanda Al İttihad'a transfer oldu iddiası

Belhanda transfer oldu iddiası

Tarık Çamdal'dan Galatasaray taraftarını çıldırtan karar

Tarık Çamdal'dan G.Saray taraftarını çıldırtan karar

Messi bir kez daha tarihe geçti

Messi bir kez daha tarihe geçti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklaması

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.