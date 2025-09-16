Girit kabağı dolması tarifi! MasterChef girit kabağı dolması özel tarifi: Girit kabağı dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Girit kabağı dolması nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde girit kabağı dolması tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
4 adet orta boy Girit kabağı (Normal kabak da kullanılabilir)
250 gram dana kıyma (Zeytinyağlı tercih edenler bu adımı atlayabilir)
1 büyük boy soğan
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım demet maydanoz
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber (Damak zevkine göre)
1 su bardağı sıcak su
TARİF
Kabakları hazırlayın: Girit kabaklarını yıkayın, uçlarını kesin ve üst kısmını hafif açılı keserek kapak yapın. Kabakların içini bir kaşık yardımıyla dikkatlice oyarak boşaltın. Kabakları delmemeye özen gösterin. Kapakları kenara ayırın.
Kabak İçlerini Doğrayın: Oyduğunuz kabak içlerini küçük küp şeklinde doğrayıp bir kenarda bekletin.
Harcı hazırlayın: Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın. Maydanozu kıyın.
Etli dolma için: Tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı şeffaflaşana kadar kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Kabak içlerini, pirinci, domates salçasını, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi ekleyip karıştırın.
Zeytinyağlı için: Kıymayı atlayın, soğanı kavurduktan sonra kabak içleri, pirinç ve baharatları ekleyin.
Dolmaları doldurun: Kabakları hazırladığınız harçla doldurun, fazla bastırmamaya dikkat edin.
Pişirme: Dolmaları geniş bir tencereye dizin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin (kabakların yarısını geçecek şekilde). Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte 30-40 dakika, dolmalar suyunu çekip içleri pişene kadar pişirin.
Servis: Pişen dolmaları servis tabağına alın, üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.
