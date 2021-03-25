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Girlevik Şelalesi'nde kar manzarası büyüledi

Betül Songur Betül Songur
25.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kar yağışının ardından büyüleyen bir görüntüye kavuştu. Havadan görüntülenen bölgenin fotoğrafları görenleri büyüledi. İşte ziyaretçilerini her mevsim seyrine doyumsuz manzarasıyla karşılayan Girlevik Şelalesi'nde kış güzelliği...

Girlevik Şelalesi'nde kar manzarası büyüledi

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'nde, bölgede yaşanan yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim 2020 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmesinin ardından ziyaretçilerini cezbediyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

YAZIN YEŞİLİYLE, KIŞIN BEYAZIYLA GÖZ ALIYOR

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

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'HERKES GÖRMELİ'

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Kazım Yaman, "Buranın çok güzel bir doğası var, şelale çok güzel görünüyor. Karın yağmasıyla da harika bir manzara oluştu. Herkesi bu güzelliği görmeyi tavsiye ederim, adeta görsel şölen sunan şelaleye gelen ziyaretçiler yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel bu eşsiz manzarayı herkesin gelip görmesi gerekir" dedi.

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'KIŞ AYLARINDA HUZUR VERİYOR'

Tunceli'den şelaleyi görmek için gelen Hıdır Eren ise "Bu şelalenin ilkbaharda ayrı bir güzelliği var, sonbaharda ayrı bir güzelliği var, gördüğünüz gibi kışın da bambaşka bir güzelliği var. Erzincan'da doğa harikası birçok yerler var. Kemaliye olsun, İliç olsun çok güzel yerler. Yalnız burası insana su sesiyle doğanın güzelliği özellikle kış aylarında daha çok huzur veriyor" diye konuştu.

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İHA

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Erzincan
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