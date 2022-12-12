Gişe rekorları kıran bu ünlü filmleri tanıyabilecek misin?

1/10 Gişe rekorları kıran ve ilginç bir çoklu evren hikâyesi anlatan ve filmde “Aklını özgürleştirmek istiyorsan bildiklerini unutmalısın.” repliğinin yer aldığı film hangisidir? Matrix Pulp Fiction Fight Club 2 Kızgın Adam

2/10 1972 yılında Mario Puzo’nun bir kitabından hareketle çekilen ve başrollerinde Marlon Brando, Al Paçino gibi isimlerin yer aldığı unutulmaz film hangisidir? Kadın Kokusu The Godfather V For Vandetta Soysuzlar Çetesi

3/10 “Makyajına ve boyalarına güvenme. Yollar da güzeldir ama üzerinden kanalizasyon geçer.” repliği ile unutulmayanlar arasına girmiş, Amerika’da bir gangster hayatını anlatan film hangisidir? Kadın Kokusu (Scent of a Woman) Köstebek (The Departed) Yaralı Yüz (Scarface) Çılgın Joe (Crazy Joe)

4/10 Haylaz ve hayatı seven genç bir ressam ve elit bir genç kızın batacak olan bir gemideki hikayesini konu alan film hangisidir? Goodfellas Seven Titanic Soysuzlar Çetesi

5/10 Filmde yer alan karakterlerin isimlerinin birer renk olduğu ve kanlı bir iş adamı çetesinin hikâyesinin anlatıldığı Quentin Tarantino imzalı efsane film nedir? Rezervuar Köpekleri Soysuzlar Çetesi Pulp Fiction Siyah Giyen Adamlar

6/10 Yılbaşının vazgeçilmez filmlerinden olan ve ailesinin onu unutması ile birlikte tek başına beceriksiz hırsızlar ile uğraşan çocuğun hikâyesi hangi filme yer alır? İyi Evlat Kız Arkadaşım Evde Tek Başına Panik Odası

7/10 Biraz mistik güç ve dramdan gidelim. Küçük kız çocuklarını öldürme suçu ile tutsak edilen ve özel güçleri ile insanları iyileştirebilen bir karaktere sahip bir film. “Karanlıktan korkuyorum patron” repliği ile de oldukça ünlüdür. Olağan Şüpheliler Kanlı Elmas Yeşil Yol The GodFather

8/10 Bir televizyon programının içine sıkışmış olarak yaşayan adamın bunu fark etmesi üzerine programdan kaçmasını anlatan film hangisidir? Truman Şov Göl Evi Cesur Yürek Bay Evet

9/10 "Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız ya da yerimiz yok, ne büyük savaşı yaşadık ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir savaş, en büyük buhranımız hayatlarımız." repliği ile hafızlara kazınan film hangisidir? Kaybedenler Kulübü Dövüş Kulübü Maske Piyanist