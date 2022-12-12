Gişe rekorları kıran ve tüm hafızalarda yer edinen filmlerden bazılarını seçtik. Bakalım gişe rekorları kıran filmleri tanıyabilecek misin?
Gişe rekorları kıran bu ünlü filmleri tanıyabilecek misin?
1/10
Gişe rekorları kıran ve ilginç bir çoklu evren hikâyesi anlatan ve filmde “Aklını özgürleştirmek istiyorsan bildiklerini unutmalısın.” repliğinin yer aldığı film hangisidir?
2/10
1972 yılında Mario Puzo’nun bir kitabından hareketle çekilen ve başrollerinde Marlon Brando, Al Paçino gibi isimlerin yer aldığı unutulmaz film hangisidir?
3/10
“Makyajına ve boyalarına güvenme. Yollar da güzeldir ama üzerinden kanalizasyon geçer.” repliği ile unutulmayanlar arasına girmiş, Amerika’da bir gangster hayatını anlatan film hangisidir?
Kadın Kokusu (Scent of a Woman)
4/10
Haylaz ve hayatı seven genç bir ressam ve elit bir genç kızın batacak olan bir gemideki hikayesini konu alan film hangisidir?
5/10
Filmde yer alan karakterlerin isimlerinin birer renk olduğu ve kanlı bir iş adamı çetesinin hikâyesinin anlatıldığı Quentin Tarantino imzalı efsane film nedir?
6/10
Yılbaşının vazgeçilmez filmlerinden olan ve ailesinin onu unutması ile birlikte tek başına beceriksiz hırsızlar ile uğraşan çocuğun hikâyesi hangi filme yer alır?
7/10
Biraz mistik güç ve dramdan gidelim. Küçük kız çocuklarını öldürme suçu ile tutsak edilen ve özel güçleri ile insanları iyileştirebilen bir karaktere sahip bir film. “Karanlıktan korkuyorum patron” repliği ile de oldukça ünlüdür.
8/10
Bir televizyon programının içine sıkışmış olarak yaşayan adamın bunu fark etmesi üzerine programdan kaçmasını anlatan film hangisidir?
9/10
"Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız ya da yerimiz yok, ne büyük savaşı yaşadık ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir savaş, en büyük buhranımız hayatlarımız." repliği ile hafızlara kazınan film hangisidir?
10/10
Başrollerinde Brad Pitt, Morgan Freeman ve Kevin Spacey’in yer aldığı polisiye konulu film hangisidir?