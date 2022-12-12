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Gişe rekorları kıran bu ünlü filmleri tanıyabilecek misin?

12.12.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gişe rekorları kıran filmler, sahneleri ve replikleriyle izleyenlerin hafızasına kazınır. Dünya çapında üne kavuşan ve günlük hayatımızda da kullandığımız repliklere sahip olan filmleri de aklımızdan çıkaramıyoruz. Filmler bazen replikleri, bazen unutulmaz sahneleri, bazen de sıra dışı karakterleriyle hafızalara kazınıyor.

Gişe rekorları kıran bu ünlü filmleri tanıyabilecek misin?

Gişe rekorları kıran ve tüm hafızalarda yer edinen filmlerden bazılarını seçtik. Bakalım gişe rekorları kıran filmleri tanıyabilecek misin?

Gişe rekorları kıran bu ünlü filmleri tanıyabilecek misin?

1/10

Gişe rekorları kıran ve ilginç bir çoklu evren hikâyesi anlatan ve filmde “Aklını özgürleştirmek istiyorsan bildiklerini unutmalısın.” repliğinin yer aldığı film hangisidir?

Gişe rekorları kıran ve ilginç bir çoklu evren hikâyesi anlatan ve filmde “Aklını özgürleştirmek istiyorsan bildiklerini unutmalısın.” repliğinin yer aldığı film hangisidir?
Matrix
Pulp Fiction
Fight Club
2 Kızgın Adam
2/10

1972 yılında Mario Puzo’nun bir kitabından hareketle çekilen ve başrollerinde Marlon Brando, Al Paçino gibi isimlerin yer aldığı unutulmaz film hangisidir?

1972 yılında Mario Puzo’nun bir kitabından hareketle çekilen ve başrollerinde Marlon Brando, Al Paçino gibi isimlerin yer aldığı unutulmaz film hangisidir?
Kadın Kokusu
The Godfather
V For Vandetta
Soysuzlar Çetesi
3/10

“Makyajına ve boyalarına güvenme. Yollar da güzeldir ama üzerinden kanalizasyon geçer.” repliği ile unutulmayanlar arasına girmiş, Amerika’da bir gangster hayatını anlatan film hangisidir?

“Makyajına ve boyalarına güvenme. Yollar da güzeldir ama üzerinden kanalizasyon geçer.” repliği ile unutulmayanlar arasına girmiş, Amerika’da bir gangster hayatını anlatan film hangisidir?
Kadın Kokusu (Scent of a Woman)
Köstebek (The Departed)
Yaralı Yüz (Scarface)
Çılgın Joe (Crazy Joe)
4/10

Haylaz ve hayatı seven genç bir ressam ve elit bir genç kızın batacak olan bir gemideki hikayesini konu alan film hangisidir?

Haylaz ve hayatı seven genç bir ressam ve elit bir genç kızın batacak olan bir gemideki hikayesini konu alan film hangisidir?
Goodfellas
Seven
Titanic
Soysuzlar Çetesi
5/10

Filmde yer alan karakterlerin isimlerinin birer renk olduğu ve kanlı bir iş adamı çetesinin hikâyesinin anlatıldığı Quentin Tarantino imzalı efsane film nedir?

Filmde yer alan karakterlerin isimlerinin birer renk olduğu ve kanlı bir iş adamı çetesinin hikâyesinin anlatıldığı Quentin Tarantino imzalı efsane film nedir?
Rezervuar Köpekleri
Soysuzlar Çetesi
Pulp Fiction
Siyah Giyen Adamlar
6/10

Yılbaşının vazgeçilmez filmlerinden olan ve ailesinin onu unutması ile birlikte tek başına beceriksiz hırsızlar ile uğraşan çocuğun hikâyesi hangi filme yer alır?

Yılbaşının vazgeçilmez filmlerinden olan ve ailesinin onu unutması ile birlikte tek başına beceriksiz hırsızlar ile uğraşan çocuğun hikâyesi hangi filme yer alır?
İyi Evlat
Kız Arkadaşım
Evde Tek Başına
Panik Odası
7/10

Biraz mistik güç ve dramdan gidelim. Küçük kız çocuklarını öldürme suçu ile tutsak edilen ve özel güçleri ile insanları iyileştirebilen bir karaktere sahip bir film. “Karanlıktan korkuyorum patron” repliği ile de oldukça ünlüdür.

Biraz mistik güç ve dramdan gidelim. Küçük kız çocuklarını öldürme suçu ile tutsak edilen ve özel güçleri ile insanları iyileştirebilen bir karaktere sahip bir film. “Karanlıktan korkuyorum patron” repliği ile de oldukça ünlüdür.
Olağan Şüpheliler
Kanlı Elmas
Yeşil Yol
The GodFather
8/10

Bir televizyon programının içine sıkışmış olarak yaşayan adamın bunu fark etmesi üzerine programdan kaçmasını anlatan film hangisidir?

Bir televizyon programının içine sıkışmış olarak yaşayan adamın bunu fark etmesi üzerine programdan kaçmasını anlatan film hangisidir?
Truman Şov
Göl Evi
Cesur Yürek
Bay Evet
9/10

"Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız ya da yerimiz yok, ne büyük savaşı yaşadık ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir savaş, en büyük buhranımız hayatlarımız." repliği ile hafızlara kazınan film hangisidir?

"Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız ya da yerimiz yok, ne büyük savaşı yaşadık ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir savaş, en büyük buhranımız hayatlarımız." repliği ile hafızlara kazınan film hangisidir?
Kaybedenler Kulübü
Dövüş Kulübü
Maske
Piyanist
10/10

Başrollerinde Brad Pitt, Morgan Freeman ve Kevin Spacey’in yer aldığı polisiye konulu film hangisidir?

Başrollerinde Brad Pitt, Morgan Freeman ve Kevin Spacey’in yer aldığı polisiye konulu film hangisidir?
Se7en
Suçlu
Köstebek
Bright

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