Bu eski dizilerden kaç tanesini hatırlayabilirsin?

1/10 Kolay bir soru ile başlayalım? Fotoğrafta gördüğün oyuncular hangi eski dizide oynuyordu? En Son Babalar Duyar Ekmek Teknesi Deli Yürek Hayat Bilgisi

2/10 Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı? Geniş Aile En Son Babalar Duyar Çiçek Taksi Süper Baba

3/10 İşte bu diziyi yalnızca eski dizilerin mütpelası olanlar hatırlar! Canım Ailem Süper Baba Kaynanalar Çiçek Taksi

4/10 Bu diziyi hatırlıyor musun? Süper Baba 7 Numara Asmalı Konak Çılgın Bediş

5/10 Bu samimi fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun? En Son Babalar Duyar Çemberimde Gül Oya Mahallenin Muhtarı Çılgın Bediş

6/10 Bu oyuncuların hangi eski dizide oynadığını hatırladın mı? Ayrılsak Da Beraberiz Çemberimde Gül Oya Avrupa Yakası Bizimkiler

7/10 Bu fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun? Yabancı Damat Tatlı Hayat Ruhsar En Son Babalar Duyar

8/10 Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı? Sıdıka Deli Yürek En Son Babalar Duyar Yılan Hikayesi

9/10 Diziyi hatırladın mı? Deli Yürek Aşk Ağlatır Cennet Mahallesi Sihirli Annem