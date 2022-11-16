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Bu eski dizilerden kaç tanesini hatırlayabilirsin?

14.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı dizilerin üzerinden yıllar geçse de kalplerimize kazınıyorlar ve unutulmaz bir hal alıyorlar. Kimimiz o dizileri tekrar tekrar izliyor kimimiz ise küçük bir tebessümle hatırlıyoruz. Sen de o eski dizileri unutmam diyenlerdensen senin için hazırladığımız bu testi çözebilirsin.

Bu eski dizilerden kaç tanesini hatırlayabilirsin?

Hazırsan eski dizilerden oluşan nostalji dolu testimize başlayalım!

Bu eski dizilerden kaç tanesini hatırlayabilirsin?

1/10

Kolay bir soru ile başlayalım? Fotoğrafta gördüğün oyuncular hangi eski dizide oynuyordu?

Kolay bir soru ile başlayalım? Fotoğrafta gördüğün oyuncular hangi eski dizide oynuyordu?
En Son Babalar Duyar
Ekmek Teknesi
Deli Yürek
Hayat Bilgisi
2/10

Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı?

Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı?
Geniş Aile
En Son Babalar Duyar
Çiçek Taksi
Süper Baba
3/10

İşte bu diziyi yalnızca eski dizilerin mütpelası olanlar hatırlar!

İşte bu diziyi yalnızca eski dizilerin mütpelası olanlar hatırlar!
Canım Ailem
Süper Baba
Kaynanalar
Çiçek Taksi
4/10

Bu diziyi hatırlıyor musun?

Bu diziyi hatırlıyor musun?
Süper Baba
7 Numara
Asmalı Konak
Çılgın Bediş
5/10

Bu samimi fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun?

Bu samimi fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun?
En Son Babalar Duyar
Çemberimde Gül Oya
Mahallenin Muhtarı
Çılgın Bediş
6/10

Bu oyuncuların hangi eski dizide oynadığını hatırladın mı?

Bu oyuncuların hangi eski dizide oynadığını hatırladın mı?
Ayrılsak Da Beraberiz
Çemberimde Gül Oya
Avrupa Yakası
Bizimkiler
7/10

Bu fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun?

Bu fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun?
Yabancı Damat
Tatlı Hayat
Ruhsar
En Son Babalar Duyar
8/10

Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı?

Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı?
Sıdıka
Deli Yürek
En Son Babalar Duyar
Yılan Hikayesi
9/10

Diziyi hatırladın mı?

Diziyi hatırladın mı?
Deli Yürek
Aşk Ağlatır
Cennet Mahallesi
Sihirli Annem
10/10

İşte son soru! Söyle bakalım bu fotoğraf hangi diziye ait?

İşte son soru! Söyle bakalım bu fotoğraf hangi diziye ait?
Asmalı Konak
Şehnaz Tango
Bücür Cadı
Şaşıfelek Çıkmazı

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