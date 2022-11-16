Hazırsan eski dizilerden oluşan nostalji dolu testimize başlayalım!
Bu eski dizilerden kaç tanesini hatırlayabilirsin?
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Kolay bir soru ile başlayalım? Fotoğrafta gördüğün oyuncular hangi eski dizide oynuyordu?
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Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı?
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İşte bu diziyi yalnızca eski dizilerin mütpelası olanlar hatırlar!
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Bu diziyi hatırlıyor musun?
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Bu samimi fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun?
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Bu oyuncuların hangi eski dizide oynadığını hatırladın mı?
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Bu fotoğrafın hangi diziye ait olduğunu biliyor musun?
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Bu fotoğraf sana hangi diziyi hatırlattı?
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Diziyi hatırladın mı?
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İşte son soru! Söyle bakalım bu fotoğraf hangi diziye ait?