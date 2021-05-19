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Gizem Arıkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Gizem Arıkan biyografisi...

19.05.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde evlenmiş olan Hızır Ali ve Didem'e saldırı yapıldı. Gizem Arıkan'ın canlandırdığı Didem karakteri yayınlanan son bölümde öldü. Kızının ölümüyle yıkılan Haşmet ise vurularak ağır yaralandı. Diziye veda eden Gizem Arıkan kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Gizem Arıkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Gizem Arıkan biyografisi...

Gizem Arıkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Gizem Arıkan biyografisi...

EDHO dizisinin son bölümünde Hızır Ali ve Didem'e saldırı düzenlendi. Gizem Arıkan'ın canlandırdığı Didem karakteri yayınlanan son bölümde ölümüyle seyirciyi şok etti. Peki Gizem Arıkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

GİZEM ARIKAN KİMDİR?

27 yaşında olan ve 10 Şubat 1994 yılında Çivril, Denizli’de dünyaya gelen Gizem Arıkan, çok küçük yaşlardan beri sahnenin tozunu yutmuş ve tiyatro ile iç içe büyümüş birisidir. Mesleki hayatındaki ilk oyunculuk deneyimini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç‘un rol aldığı Organik Aşk isimli filmle gerçekleştirmiştir.

Ardından Çocuktan Al Haberi isimli programda yer almış ve Aşkın 5 Hali isimli belgesel ile TRT ekranlarına konuk olmuştur. 2019 senesinde ise bu defa Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaralı Kuş isimli dizide başrolü üstlenmiştir. Dizi ve tiyatro oyunlarından başka bir de 2018 senesinde Kahraman Deniz tarafından seslendirilmiş olan Böyle sever isimli şarkının klibinde de oynamıştır.

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna yeni sezonda katılmış olan Gizem Arıkan, güzelliği ve dizideki canlandırdığı karakterinin kendisine has tarzıyla da oldukça dikkat çekmiştir.

Gizem Arıkan ayrıca Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Ağaçbeyli köyünü de sık sık sosyal medya hesabında paylaşmaktadır ve anne tarafının Uşak’lı olduğu bilinmektedir. Gizem Arıkan 168 cm boyunda, 55 kilogram ağırlığındadır ve Kova burcudur.

GİZEM ARIKAN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

2020 – Dizi – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Didem)
2019 – Dizi – Yaralı Kuşlar (Meryem)
2017 – Film – Organik Aşk
2016 – Film – Aşkın 5 Hali


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Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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