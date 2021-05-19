Gizem Arıkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Gizem Arıkan biyografisi...

EDHO dizisinin son bölümünde Hızır Ali ve Didem'e saldırı düzenlendi. Gizem Arıkan'ın canlandırdığı Didem karakteri yayınlanan son bölümde ölümüyle seyirciyi şok etti. Peki Gizem Arıkan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

GİZEM ARIKAN KİMDİR?

27 yaşında olan ve 10 Şubat 1994 yılında Çivril, Denizli’de dünyaya gelen Gizem Arıkan, çok küçük yaşlardan beri sahnenin tozunu yutmuş ve tiyatro ile iç içe büyümüş birisidir. Mesleki hayatındaki ilk oyunculuk deneyimini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç‘un rol aldığı Organik Aşk isimli filmle gerçekleştirmiştir.

Ardından Çocuktan Al Haberi isimli programda yer almış ve Aşkın 5 Hali isimli belgesel ile TRT ekranlarına konuk olmuştur. 2019 senesinde ise bu defa Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaralı Kuş isimli dizide başrolü üstlenmiştir. Dizi ve tiyatro oyunlarından başka bir de 2018 senesinde Kahraman Deniz tarafından seslendirilmiş olan Böyle sever isimli şarkının klibinde de oynamıştır.

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna yeni sezonda katılmış olan Gizem Arıkan, güzelliği ve dizideki canlandırdığı karakterinin kendisine has tarzıyla da oldukça dikkat çekmiştir.