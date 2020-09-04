Gizem dolu bir gençlik hikayesi: Riverdale konusu ve oyuncuları

Riverdale dizisi, Archie karakteri üzerine yoğunlaşan gençlik ve suç temalı bir yapım. Dizide her sezon ortaya çıkan gizemleri Archie ve arkadaşları çözmeye çalışıyor. Ayrıca arkadaşlık, aşk ve ebeveynlerle yaşanan anlaşmazlıklar gibi konular da sıklıkla işleniyor. Riverdale çizgi roman uyarlaması bir dizi ve Archie Comics karakterleri Roberto Aguirre Sacasa tarafından The CW kanalına başarıyla aktarılıyor. Her bölümü büyük bir merakla beklenen, senaryosu ve eşsiz çekim teknikleriyle çok sevilen Riverdale ödüller ile başarısını kanıtlıyor. Satürn Ödülleri ve Teen Choice Ödülleri'nde; En İyi Çıkış Yapan TV Yıldızı ve En İyi TV Çifti gibi birçok farklı dalda ödül alan Riverdale cast seçiminde çok güzel bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu yapımı izlemek istiyorsanız Netflix Riverdale dizisinin ilk 3 sezonunu arşivinde bulunduruyor. Riverdale konusu ve oyuncuları hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız bu yazıyı mutlaka okuyun! Riverdale Dizisi Konusu Riverdale'in konusunu merak ediyorsanız öncelikle "Riverdale ne demek?" sorusunu cevaplamamız gerekir. Riverdale dizinin geçtiği küçük bir kasaba! Üstelik bu yerleşim yeri, sakin görünümünün ardında büyük sırlar gizliyor. Riverdale Jason Blossom karakterinin trajik ölümünün gölgesinde başlıyor. Zengin bir ailenin varisi olan Jason'ı kimin öldürdüğüne dair ortada hiçbir kanıt yokken Archie ve arkadaşları, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu sırada Riverdale Polly isimli genç bir kadını suçluyor. Aynı dönemde bir milyonerin kızı olan Veronica Lodge kasabaya yerleşiyor ve Archie ile aynı okula gitmeye başlıyor. Artık Archie'nin gerçek tutkularını keşfetmesi, aşkı öğrenmesi ve tüm bunların arasında en yakın arkadaşının ablası olan Polly'yi suçlamalardan kurtarması gerekiyor.

Riverdale Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Archie Andrews (K. J. Apa) Riverdale Archie karakterini merkezine koyuyor ve bu nedenle olaylar onun etrafında dönüyor. Archie, Riverdale Lisesi'ne giden bir öğrenci ve aynı zamanda okulun Amerikan futbolu takımının kaptanı. Sadık ve kibar kişiliği, sevdikleri söz konusu olduğunda her türlü tehlikeyi göze almasına sebep olur. Kızıl saçları ve uzun boyuyla dikkat çeken Archie, yazları babasının inşaat işinde çalışması nedeniyle kaslı bir vücuda sahip ve bu sayede kızların yeni gözdesi haline gelir. Ancak onun kalbi, duyulması halinde büyük bir skandala sebep olacak eski aşkı ve okulun yeni öğrencisi Veronica arasında gidip gelir. Archie, Jason'ın ölümüyle ilgili büyük bir sırra sahip. Peki, bu cinayeti aydınlatabilecek büyük sırrı açıklayabilecek mi? Archie karakterini canlandıran Yeni Zelandalı oyuncu K. J. Apa, Riverdale öncesinde Shortland Street ve The Cul De Sac dizilerinde rol almıştı. Gitar ve piyano çalan Apa, aynı zamanda başarılı bir şarkıcı. Jughead Jones (Cole Sprouse) Riverdale Jughead karakterine de en az Archie kadar yer veriyor. Dizinin anlatıcısı olan Jughead, zaman zaman bozuşsalar da Archie'nin en yakın arkadaşı. Anne ve babasının ayrılmasının ardından yalnız yaşamaya başlar ve başkalarına karşı mesafeli davranır. Yaşıtlarından oldukça farklıdır ve arkadaşları gibi partilerde eğlenmek yerine okumayı ve yazmayı tercih eder.

Yazmaya olan tutkusu sebebiyle Betty ile The Blue and Gold isimli okul gazetesinde çalışmaya başlar. Bu sırada Betty'nin isteğiyle Jason Blossom'ın ölümünü aydınlatmaya çalışır. Archie'ye kıyasla daha ufak tefek bir yapısı vardır ve genellikle koyu renkli giysileri tercih eder. Beresi ise adeta ayrılmaz bir parçası gibidir. Oldukça zekidir ve alaycı bir tavrı vardır. Jughead, dışarıya karşı ilgisiz görünse de sevdikleri için birçok tehlikeye atılır. Üstelik Southside Serpents isimli acımasız çeteyle kimsenin bilmediği bir bağı vardır. Bu bağ, onu çete savaşlarının da ortasında bırakır. Riverdale oyuncuları arasında en ünlüsü, tabii ki Disney yıldızı Cole Sprouse! İkiz kardeşi Dylan ile birlikte rol aldığı Zack ve Cody Güvertede dizisi sayesinde büyük bir üne kavuşan Cole, Hannah Montana ve Waverly Büyücüleri gibi diğer Disney dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer aldı. Betty Cooper (Lili Reinhart) Archie'nin en yakın arkadaşı olan Betty, tam bir "herkese örnek gösterilen komşu kızı". Üstelik, gerçekten de Archie'nin komşusu! Ancak Riverdale Betty karakterinde büyük bir tezatlığı barındırıyor: Dışarıdan bakınca yardımsever, iyi kalpli, şirin bir kız gibi görünen Betty, zaman zaman içerisinde büyük bir karanlığın yer aldığından bahseder. Mükemmeliyetçi kişiliğiyle dikkat çeker ve her zaman, her konuda en iyisi olmak ister.

Oldukça zekidir ve ortada bir gizem varsa onu çözmek isteyen ilk kişi Betty olur. Başkaları üzerinde bıraktığı izlenimin aksine Riverdale'in en cesur karakteridir. Bir katilin peşine bile rahatlıkla düşebilir. Ancak aşkı söz konusu olduğunda o kadar da cesur davranamaz. Çok kontrolcü bir ailesi var. Hatta ailesi o kadar çok baskı yapar ki Betty'nin ablası Polly daha fazla dayanamaz ve psikolojik bir çöküş yaşar. Peki Betty, ailesinin tatlı kızı olmaya devam edebilecek mi? Betty Cooper karakterini başarıyla canlandıran Lili Reinhart, Riverdale'den önce Lilith, Miss Stevens ve Surviving Jack gibi yapımlarda rol aldı. Veronica Lodge (Camila Mendes) Riverdale Veronica karakteri ile "okulun yeni kızı" ihtiyacını güzel bir şekilde karşılıyor. New York'ta lüks içinde yaşayan Veronica, babasının tutuklanmasının ardından annesi ile Riverdale'e taşınır. Archie ile aynı liseye gitmeye başlar ve hem güzelliğiyle hem de havalı duruşuyla herkesi kolayca etkisi altına alır. Öz güvenli, kararlı, zeki ve dışa dönük bir karakteri vardır ve daha iyi biri olmaya çalışır. Sofistike bir tarzı olan Veronica, çok geçmeden kendini zorlu bir tercih yapmasını gerektiren bir aşk üçgeninin içinde bulur. Peki, işleri yoluna koymak için aşkı mı, arkadaşlığı mı seçecek?