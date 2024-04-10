Gizem Karaca spora yeniden döndü! O hallerine beğeni yağdı

Eşi ile İzmir'de şehirden uzakta yaşayan Gizem Karaca sık sık lüks eviyle gündeme geliyordu. hakkında çıkan "Köyde yaşıyor" haberlerine cevap veren Gizem Karaca, "Köy hayatım yok. Bu haberlerden sıkıldım. Organik yaşıyoruz. Kendimiz ekiyoruz ama köy hayatım yok" demişti.

İstanbul ve İzmir arasında mekik dokuyan Gizem Karaca ara verdiği spora yeniden döndü.

Gizem Karaca'nın spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Fit görünümüyle dikkat çeken Karaca'ya hayranlarından beğeni yağdı.

Kemal Ekmekçi ile evli olan Karaca, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İnşallah ileride olur. Bu konuda aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. Genç anne olmayı düşünüyorum" cevabını vermişti.









