Gizem Örge'nin abisini görenler şaştı kaldı! Ünlü bir oyuncu çıktı

Başarılı spor kariyeri ile dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Örge A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu maçındaki başarılı performansı ile hafızalara kazındı. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasında etkin rol oynayan Örge özel hayatıyla ilgi odağı oldu.

Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan Gizem Örge kariyerinde sayısız başarıya imza attı.

Başarılı voleybolcu 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

30 yaşında olan Gizem Örge’nin abisi olan Hakan Örge Milat dizisiyle dizi oyunculuğuna merhaba dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Seçkin rolüyle ün kazandı.

Hakan Örge'nin rol aldığı yapımlar arasında Mehmetçik Kut’ül Amare ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı da bulunuyor.