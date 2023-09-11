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Gizem Örge'nin abisini görenler şaştı kaldı! Ünlü bir oyuncu çıktı

11.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları’nın yıldızlarından biri olan Gizem Örge başarılı spor kariyeri ve özel hayatı ile dikkat çeken isimler arasında. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu’nda öne çıkan isimlerden biri olan Örge'nin abisinin kim olduğunu görenler çok şaşırdı.

Başarılı spor kariyeri ile dikkat çeken isimlerden biri olan Gizem Örge A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu maçındaki başarılı performansı ile hafızalara kazındı. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasında etkin rol oynayan Örge özel hayatıyla ilgi odağı oldu.

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Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan Gizem Örge kariyerinde sayısız başarıya imza attı.

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Başarılı voleybolcu 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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30 yaşında olan Gizem Örge’nin abisi olan Hakan Örge Milat dizisiyle dizi oyunculuğuna merhaba dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Seçkin rolüyle ün kazandı.

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Hakan Örge'nin rol aldığı yapımlar arasında Mehmetçik Kut’ül Amare ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı da bulunuyor.

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Gizem Örge Filenin Sultanları Oyuncu yaşında

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