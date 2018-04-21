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Gizem Özdilli'ye "sekse ihtiyaç duyuyor musun" diye sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden olan Gizem Özdilli özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı

Gizem Özdilli'ye "sekse ihtiyaç duyuyor musun" diye sorulunca...

Bir dönem podyumların en çok aranılan modellerinden biriydi. Şimdi sağlıklı yaşamla ilgileniyor; üçüncü kitabını yazıyor.

Posta'ya konuşan Gizem Özdilli samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Özel hayatıyla da ilgili sorulara yanıt veren Özdilli kendisine "sekse ihtiyaç duymuyor musun" diye soran gazeteciye bakın ne yanıt verdi.

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İşte satır başları:

Peki bundan sonra hayatına girecek erkek zengin olmalı mı?

Asla! Kesinlikle Hayır. Yemin ediyorum para hiç önemli değil. Bir adamın bugün parası olabilir, yarın öbür gün her şey tepe taklak olabilir. Hiçbir şeyin garantisi yok ki. Ya da araba çarpar, belden altı sakat kalır. Ama iyi niyetli bir insana asla sırtını dönüp gidemezsin. Zaten artık tüm erkekleri kız kardeşim gibi görmeye başladım.

İki buçuk yıl yalnız kalmak için uzun bir süre. Sekse de mi ihtiyacın olmuyor?

Aaa çok ayıp! Kızım annem de okuyacak bu röportajı. Seks falan, bunlar hala bizim ailede tabu. Benim bir tarafım hep utangaç hala. Ne kadar mankenlikten de gelsem, zamanında iç çamaşırı da giysem utangacım işte. Seks konusu beni çok utandırır. Ama şunu söyleyeyim: İyi ki erkeklerin rahimleri yok. Bir de o olsaydı, patates çuvalı yerine koyarlardı bizi. Hiç kıymetimiz kalmazdı. Şimdi hiç değilse, “Çocuklarımın annesi” diyerek saygı duyuyorlar. Allah iyi ki onları o kadar şımartmamış.

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