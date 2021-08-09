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Gizemini hala koruyor! Tarihin en unutulmaz çifti olarak kabul edilen Antonius ve Kleopatra’nın dillere destan aşkı

09.08.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk tartışmaya en açık olan konulardır biridir. Aslında insanlığın var oluşundan itibaren aşksız bir yaşam düşünmek mümkün dahi değildir. Sizler için yüzyıllara meydan okuyan ve dünyanın en ünlü edebiyatçılarından Shakespeare’e ilham olan Antonius ile Kleopatra’nın aşk hikayesini araştırdık.

Gizemini hala koruyor! Tarihin en unutulmaz çifti olarak kabul edilen Antonius ve Kleopatra’nın dillere destan aşkı

Aşk kimi zaman hastalık derecesine geldiğinde insanların büyük acılar yaşamasına neden olur. Kimileri aşkın varlığına bile inanmazken kimileri için aşksız yaşamak söz konusu olamaz. Varlığına inansak da inanmasak da tarih, ilişkileriyle tüm dünyaya meydan okuyan sıra dışı çiftlerle dolu. Bazıları uzun süren aşklarıyla bazıları ise trajik ayrılıklarıyla hatırlanıyor. İşte Antonius ve Kleopatra’nın hikayesi tam olarak böyle bir hayatı özetliyor.

Tarihteki en unutulmaz çiftler denildiğinde muhtemel çoğu kişinin aklına ilk olarak Antonius ve Kleopatra gelir. Onların ölümsüz aşk hikayesi aslında 2000 yılından beri dünyanın her yanında konuşuluyor. Shakespeare tarafından popüler hale getirilen aşıklar, daha sonra Elizabeth Taylor ve Richard Burton tarafından canlandırılınca popüler kültürün bir parçası haline geldi.

Antonius ile Kleopatra büyük bir güç mücadelesinin tam ortasındayken birbirlerine aşık oldular. M.Ö 41 yılında Ceaser’ın öldürülmesinden sonra Roma İmparatorluğu’nun yönetimi konusunda büyük bir iç savaş yaşandı. Julius Ceasar’ın evlatlık oğlu Octavianus ile Antonius arasında anlaşmazlık zirveye tırmandı. Tma bu sırada Antonius, Mısır kraliçesi Kleopatra ile tanıştı ve ona aşık oldu. Antonius için Mısır hem aşık olduğu kadınla beraber olabileceği hem de rakibine net bir şekilde meydan okuyabileceği bir yerdi.

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MEZARLARININ YERİ BİLİNMİYOR

M.Ö. 31’de Antonius ve Kleopatra, Yunanistan’ın Actium kentinde büyük bir deniz savaşına katılmak zorunda kaldılar. Ancak Octavianus’un ordusu onların ordusundan sayıca daha fazla ve daha güçlüydü. Octavianus’un güçlerine daha fazla dayanamayan çift, doğrudan Mısır’a kaçtı. Fakat bir sene sonra Octavianus, Mısır’ın başkenti İskenderiye’yi ele geçirdi. Askerlerin hepsi onu terk ederken Antonius canına kıydı. Onun ölümüne dayanamayan Kleopatra ise haberi alır almaz intihar etti.

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