Gizemli alıcı rekor kırdı: David Gilmour’un Black Strat’ı tarihin en pahalı gitarı oldu

Rock müziğin ikonlarından David Gilmour’un “Black Strat” adıyla bilinen 1969 yapımı Fender Stratocaster gitarı, New York’ta düzenlenen bir rock memorabilia müzayedesinde rekor bir fiyata satıldı. Gilmour, bu gitarı 1970-1983 yılları arasında Pink Floyd’un altı albümünde kullandı; aralarında The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall gibi kült albümler de bulunuyor.

21 DAKİKA SÜREN REKABET VE GİZEMLİ ALICI

Christie’s müzayede evine göre gitar, yaklaşık 21 dakika süren yoğun tekliflerin ardından ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı. Gitarın satış öncesinde 2 ila 4 milyon dolar arasında bir değere sahip olması bekleniyordu; ancak açık artırma beklentilerin çok ötesine geçti.

MÜZAYEDE GELMİŞ GEÇMİŞ REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Gilmour’un gitarı, bugüne kadar en yüksek fiyata satılan gitar rekorunu kırdı. Önceki rekor, Nirvana efsanesi Kurt Cobain’in 1993 MTV Unplugged performansında çaldığı 1959 Martin D-18E gitarına aitti; bu gitar 2020’de 6 milyon dolara satılmıştı. Aynı müzayedede Cobain’in Smells Like Teen Spirit klibinde kullandığı mavi Fender Mustang gitarı ise 6,9 milyon dolara alıcı buldu.

BAŞKA İKONİK EŞYALAR DA SATIŞTA

Müzayede, Amerikalı milyarder Jim Irsay’in koleksiyonundan toplam 44 parçayı içeriyordu ve toplam satış 84 milyon doları buldu. Diğer dikkat çeken satışlar arasında şunlar yer aldı: