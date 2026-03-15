Gizemli alıcı rekor kırdı: David Gilmour’un Black Strat’ı tarihin en pahalı gitarı oldu

Pink Floyd efsanesi David Gilmour’un 1969 yapımı Fender Stratocaster gitarı, Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 14,6 milyon dolara alıcı buldu. Bu satış, şimdiye kadar satılan en pahalı gitar olarak tarihe geçti.

Gizemli alıcı rekor kırdı: David Gilmour’un Black Strat’ı tarihin en pahalı gitarı oldu
Mehmet Hazar Gönüllü

Rock müziğin ikonlarından David Gilmour’un “Black Strat” adıyla bilinen 1969 yapımı Fender Stratocaster gitarı, New York’ta düzenlenen bir rock memorabilia müzayedesinde rekor bir fiyata satıldı. Gilmour, bu gitarı 1970-1983 yılları arasında Pink Floyd’un altı albümünde kullandı; aralarında The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall gibi kült albümler de bulunuyor.

21 DAKİKA SÜREN REKABET VE GİZEMLİ ALICI

Christie’s müzayede evine göre gitar, yaklaşık 21 dakika süren yoğun tekliflerin ardından ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı. Gitarın satış öncesinde 2 ila 4 milyon dolar arasında bir değere sahip olması bekleniyordu; ancak açık artırma beklentilerin çok ötesine geçti.

Gizemli alıcı rekor kırdı: David Gilmour’un Black Strat’ı tarihin en pahalı gitarı oldu 1

MÜZAYEDE GELMİŞ GEÇMİŞ REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Gilmour’un gitarı, bugüne kadar en yüksek fiyata satılan gitar rekorunu kırdı. Önceki rekor, Nirvana efsanesi Kurt Cobain’in 1993 MTV Unplugged performansında çaldığı 1959 Martin D-18E gitarına aitti; bu gitar 2020’de 6 milyon dolara satılmıştı. Aynı müzayedede Cobain’in Smells Like Teen Spirit klibinde kullandığı mavi Fender Mustang gitarı ise 6,9 milyon dolara alıcı buldu.

Gizemli alıcı rekor kırdı: David Gilmour’un Black Strat’ı tarihin en pahalı gitarı oldu 2

BAŞKA İKONİK EŞYALAR DA SATIŞTA

Müzayede, Amerikalı milyarder Jim Irsay’in koleksiyonundan toplam 44 parçayı içeriyordu ve toplam satış 84 milyon doları buldu. Diğer dikkat çeken satışlar arasında şunlar yer aldı:

  • Grateful Dead’in Jerry Garcia’sına ait özel yapım “Tiger” gitar – 11,6 milyon dolar
  • Bob Dylan’ın The Times They Are A-Changin’ şarkısının el yazısı sözleri – 2,5 milyon dolar
  • Beatles’ın Ringo Starr’a ait davul seti – 2,4 milyon dolar
  • Caz efsanesi Miles Davis’e ait trompet – 1,6 milyon dolar
  • Sylvester Stallone’un Rocky filmine ait el yazısı senaryo defteri – 508 bin dolar
  • Amerikan boksörü Muhammad Ali’ye ait tartı kıyafeti – 444 bin dolar
