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'Gizemli hastalık' sonrası yasak kararı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

ABD'de Massachusetts eyaletinde, elektronik sigara kullanımından kaynaklanan akciğer hastalığı vakaları nedeniyle elektronik sigara ürünlerinin satışı geçici olarak durdurdu.

'Gizemli hastalık' sonrası yasak kararı!

Eyalet Valisi Charlie Baker, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı sanılan ve henüz tanımlanamayan akciğer hastalığı vakalarındaki artış nedeniyle halk sağlığını korumak adına söz konusu mamullerin satışına eyalet genelinde 4 ay yasak getirildiğini duyurdu.

Vali Baker, eyalette bugüne kadar söz konusu hastalık şüphesiyle 61 kişinin sağlık merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.

Kısıtlamanın yürürlüğe girmesiyle Massachusetts eyaleti, ABD'de New York ve Michigan'ın ardından elektronik sigara satışına tedbir getiren üçüncü eyalet olacak.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada 38 eyalet ve bir idari bölgede elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli hastalığa" yakalananların sayısının 530'u bulduğunu duyurmuştu.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, 4 Eylül'de söz konusu hastalığa karşı tedbir olarak elektronik sigara ürünlerinin satışını 6 ay boyunca yasaklandığını açıklamıştı.

New York eyalet yönetimi de 16 Eylül'de bazı elektronik sigara ürünlerinin satışını süresiz yasaklama kararı almıştı.

Daha önce ABD'nin California eyaletinde San Francisco Kent Meclisi "elektronik sigara" adı verilen tütün ilave edilebilen buhar teneffüs cihazlarının satışını, insan sağlığına etkileri net olarak ortaya konulana kadar durdurmayı öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti. Yasa henüz belediye başkanı tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi.

Öte yandan, New Jersey Eyalet Senatosu Başkanı Stephen M. Sweeney, eyalette elektronik sigara satışlarının tamamen yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını meclise sunmuştu. Tasarı yasalaşırsa New Jersey, ABD'de elektronik sigara satışlarını tamamen yasaklayan ilk eyalet olacak.

"GİZEMLİ HASTALIK"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkedeki 38 eyalet ve 1 idari bölgede elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli hastalığa" yakalananların sayısının 530'u bulduğunu duyurmuştu.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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