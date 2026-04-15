Gizemli virüs alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti: Belirtiler tek tek açıklandı

Afrika ülkesi Burundi’de ortaya çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen gizemli hastalık paniğe yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 5 kişinin hayatını kaybettiği salgına ilişkin ilk belirtileri açıkladı.
Sağlık ekipleri hastalığın nedenini belirlemek için harekete geçerken, yapılan testlerde Ebola, sarı humma, Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve Rift Valley ateşi gibi tehlikeli hastalıkların negatif çıkması dikkat çekti. Uzmanlar, yeni bir hastalık ihtimali üzerinde duruyor.
Yetkililer, vakaların Burundi’nin kuzeyindeki Mpanda bölgesinde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın bir noktada görüldüğünü açıkladı. Hastalığın şu ana kadar aynı aile içinde yayıldığı belirtilirken, temaslı kişiler için sağlık alarmı verildi.
WHO tarafından paylaşılan bilgilere göre hastalığın belirtileri şöyle sıralandı:
*Yüksek ateş
*Kusma
*İshal
*İdrarda kan
*Şiddetli yorgunluk
*Karın ağrısı
Bazı ağır vakalarda ise sarılık ve anemi de görüldüğü ifade edildi.
Bölgeye sevk edilen uzman ekipler, hastalığın kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. WHO’nun da sürece destek verdiği, numunelerin detaylı analiz için Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gönderildiği açıklandı.
Öte yandan Avrupa’da da sağlık alarmı verildi. İtalya’da yüksek riskli kuş gribi vakasının görülmesi, küresel çapta yeni bir sağlık krizi ihtimalini gündeme getirdi.
