Gizemli virüs alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti: Belirtiler tek tek açıklandı

Burundi’de nedeni henüz belirlenemeyen gizemli hastalık 5 kişiyi hayattan kopardı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı belirtiler endişe yarattı. Salgının kaynağı ise hala bulunabilmiş değil. Öte yandan hastalara yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Gizemli virüs alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti: Belirtiler tek tek açıklandı
Çiğdem Berfin Sevinç

Afrika ülkesi Burundi’de ortaya çıkan ve henüz nedeni belirlenemeyen gizemli hastalık paniğe yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 5 kişinin hayatını kaybettiği salgına ilişkin ilk belirtileri açıkladı.

Gizemli virüs alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti: Belirtiler tek tek açıklandı 1

TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Sağlık ekipleri hastalığın nedenini belirlemek için harekete geçerken, yapılan testlerde Ebola, sarı humma, Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve Rift Valley ateşi gibi tehlikeli hastalıkların negatif çıkması dikkat çekti. Uzmanlar, yeni bir hastalık ihtimali üzerinde duruyor.

Gizemli virüs alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti: Belirtiler tek tek açıklandı 2

TÜM VAKALAR AYNI BÖLGEDE

Yetkililer, vakaların Burundi’nin kuzeyindeki Mpanda bölgesinde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın bir noktada görüldüğünü açıkladı. Hastalığın şu ana kadar aynı aile içinde yayıldığı belirtilirken, temaslı kişiler için sağlık alarmı verildi.

Gizemli virüs alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti: Belirtiler tek tek açıklandı 3

BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

WHO tarafından paylaşılan bilgilere göre hastalığın belirtileri şöyle sıralandı:

*Yüksek ateş

*Kusma

*İshal

*İdrarda kan

*Şiddetli yorgunluk

*Karın ağrısı

Bazı ağır vakalarda ise sarılık ve anemi de görüldüğü ifade edildi.

Gizemli virüs alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti: Belirtiler tek tek açıklandı 4

SAHA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgeye sevk edilen uzman ekipler, hastalığın kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. WHO’nun da sürece destek verdiği, numunelerin detaylı analiz için Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gönderildiği açıklandı.

AVRUPA DA ALARMDA

Öte yandan Avrupa’da da sağlık alarmı verildi. İtalya’da yüksek riskli kuş gribi vakasının görülmesi, küresel çapta yeni bir sağlık krizi ihtimalini gündeme getirdi.

Anahtar Kelimeler:
virüs salgın
