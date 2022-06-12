Gizli Saklı dizisi oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi konusu nedir?

FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Gizli Saklı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Romantik komedi ve polisiyeyi de içinde barındıran dizinin yapımcılığını No Dokuz Productions yürütürken, dizinin senaryosunu ise Zalim İstanbul'un senaristi Şahin Altuğ kaleme alıyor. Şahin Altuğ'un da yönetmenliğini üstlendiği dizinin konusu sorgulanıyor. Peki Gizli Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GİZLİ SAKLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Sinem Ünsal

Halit Özgür Sarı

Şebnem Sönmez

Bülent Emrah Parlak

İdris Nebi Taşkan

Şinasi Yurtsever

Selçuk Borak

Fulden Akyürek

Ersel Şibil

Caner Şahin

Tardu Flordun

Ece Dizdar

GİZLİ SAKLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gizli Saklı dizisinin konusu da araştırılan konuların başında geliyor. Dizide iki polisin hikayesi anlatılıyor. Gizli Saklı'da Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, sivil bir operasyonda görev alan iki polistir.

Ünsal, yeni mezun olmuş bir akademi öğrencisini, Sarı ise operasyonların vazgeçilmez uzman ismini canlandırıyor. Operasyon gereği ikili bir çift gibi davranmaktadır. Her iki polisin yaşadığı komedi öykü dizinin konusunu oluşturmaktadır.

