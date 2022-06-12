Gizli Saklı dizisi oyuncuları kimler? Gizli Saklı dizisi konusu nedir?

FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Gizli Saklı dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Romantik komedi ve polisiyeyi de içinde barındıran dizinin yapımcılığını No Dokuz Productions yürütürken, dizinin senaryosunu ise Zalim İstanbul'un senaristi Şahin Altuğ kaleme alıyor. Şahin Altuğ'un da yönetmenliğini üstlendiği dizinin konusu sorgulanıyor. Peki Gizli Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;
Halit Özgür Sarı
Bülent Emrah Parlak
İdris Nebi Taşkan
Şinasi Yurtsever
Selçuk Borak
Fulden Akyürek
Ersel Şibil
Caner Şahin
Tardu Flordun
Ece Dizdar
Gizli Saklı dizisinin konusu da araştırılan konuların başında geliyor. Dizide iki polisin hikayesi anlatılıyor. Gizli Saklı'da Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, sivil bir operasyonda görev alan iki polistir.
Ünsal, yeni mezun olmuş bir akademi öğrencisini, Sarı ise operasyonların vazgeçilmez uzman ismini canlandırıyor. Operasyon gereği ikili bir çift gibi davranmaktadır. Her iki polisin yaşadığı komedi öykü dizinin konusunu oluşturmaktadır.
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