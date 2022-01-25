Glütensiz makarnanızı kendiniz yapın: Glütensiz makarna hamuru tarifi

Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız genç yaşlı pek çok kişinin muzdarip olduğu glüten hassasiyeti ve aynı zamanda çölyak hastalığı pek çok kişinin beslenme sorunu yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle glüten intoleransından kaynaklanan sindirim sorunları hastaların ya da duyarlı kişilerin ciddi sorunlarla karşılaşmasına ve kötü hissetmesine neden olabiliyor. Bu durumda hastaların yapması gereken şey ise kendini glüten içeren gıdalardan uzak tutmak oluyor. Elbette glütensiz beslenmeye adapte olunabilse de kişiler bazen özledikleri lezzetleri de arıyor. Bu durumda glütensiz tarifler paylaşmak da bizlere düşüyor. Glüten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastalarının evlerinde güvenle yapıp tüketebileceği, tam tutan glütensiz hamur tarifi için sizleri şöyle alalım!

GLÜTENSİZ MAKARNA HAMURU TARİFİ

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı glütensiz un (bunun yerine nohut unu, fasulye unu da kullanabilirsiniz.)

3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

4 kaşık ılık su

Tuz

HAZIRLANIŞI

İlk olarak derin bir yoğurma kabının içine tuz, yarım su bardağı mısır unu ve yarım su bardağı glütensiz unu alın.

Her iki farklı unu elinizle birbirine iyice karıştırın.

Birbirlerine karışan unun ortasına bir boşluk açın.

Bu boşluğa 2 adet yumurtanızı kırın.

Ardından 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağını da ekleyin.

Elinizle hafif hafif malzemeleri karıştırırken aynı zamanda 4 çorba kaşığı suyu da ekleyin.

Hafif yapışkan katı kıvamlı bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru hafif unla toparlayın ve hamuru 4 parçaya kesin.

Elinizle yuvarlayıp 4 beze haline getirin.

İlk bezenizi glütensiz unla birlikte merdane yardımıyla açın.

Uzun ve genişçe açtığınız hamurları ister uzun uzun ister kare kare kesin.

Kesilen hamurların yapışmaması için glütensiz unla harmanlayın.

Makarnanızı kaynayan tuzlu suda haşlayıp dilediğiniz glütensiz soslarla tatlandırabilirsiniz.



