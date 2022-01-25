YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Glütensiz makarnanızı kendiniz yapın: Glütensiz makarna hamuru tarifi

Glütensiz makarnanızı kendiniz yapın: Glütensiz makarna hamuru tarifi

25.01.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna en pratik yemeklerden biri olarak pek çok evde haftada 1-2 gün ana yemek ya da yancı yemek olarak hazırlanıyor. Pişerken mutfağa yayılan mis gibi kokusu, doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle sıcak tüketmekten hemen herkes hoşlanıyor. Makarna, pesto sos, kremalı mantarlı sos veya kıymalı sosla da tam bir lezzet deposu haline geliyor. Peki ya glütensiz beslenenler?

Glütensiz makarnanızı kendiniz yapın: Glütensiz makarna hamuru tarifi

Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız genç yaşlı pek çok kişinin muzdarip olduğu glüten hassasiyeti ve aynı zamanda çölyak hastalığı pek çok kişinin beslenme sorunu yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle glüten intoleransından kaynaklanan sindirim sorunları hastaların ya da duyarlı kişilerin ciddi sorunlarla karşılaşmasına ve kötü hissetmesine neden olabiliyor. Bu durumda hastaların yapması gereken şey ise kendini glüten içeren gıdalardan uzak tutmak oluyor. Elbette glütensiz beslenmeye adapte olunabilse de kişiler bazen özledikleri lezzetleri de arıyor. Bu durumda glütensiz tarifler paylaşmak da bizlere düşüyor. Glüten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastalarının evlerinde güvenle yapıp tüketebileceği, tam tutan glütensiz hamur tarifi için sizleri şöyle alalım!

GLÜTENSİZ MAKARNA HAMURU TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı mısır unu

  • Yarım su bardağı glütensiz un (bunun yerine nohut unu, fasulye unu da kullanabilirsiniz.)

  • 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

  • 4 kaşık ılık su

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak derin bir yoğurma kabının içine tuz, yarım su bardağı mısır unu ve yarım su bardağı glütensiz unu alın.

  • Her iki farklı unu elinizle birbirine iyice karıştırın.

  • Birbirlerine karışan unun ortasına bir boşluk açın.

  • Bu boşluğa 2 adet yumurtanızı kırın.

  • Ardından 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağını da ekleyin.

  • Elinizle hafif hafif malzemeleri karıştırırken aynı zamanda 4 çorba kaşığı suyu da ekleyin.

  • Hafif yapışkan katı kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Hazırladığınız hamuru hafif unla toparlayın ve hamuru 4 parçaya kesin.

  • Elinizle yuvarlayıp 4 beze haline getirin.

  • İlk bezenizi glütensiz unla birlikte merdane yardımıyla açın.

  • Uzun ve genişçe açtığınız hamurları ister uzun uzun ister kare kare kesin.

  • Kesilen hamurların yapışmaması için glütensiz unla harmanlayın.

  • Makarnanızı kaynayan tuzlu suda haşlayıp dilediğiniz glütensiz soslarla tatlandırabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Kırışık ve çıtır tatlı: Gazete baklavası tarifiKırışık ve çıtır tatlı: Gazete baklavası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok?

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok?

Dünyaca ünlü modeli karda minicik bikiniyle görünce... Olay paylaşım

Dünyaca ünlü modeli karda minicik bikiniyle görünce... Olay paylaşım

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

İlginizi Çekebilir

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.