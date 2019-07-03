Göbek çevresini eritmeye yarayan en doğal kür

Göbek bölgesinden kilo vermekte zorlanıyorsanız, doğal kürlerden destek alabilirsiniz. Bu süreçte hareket etmek de oldukça önemlidir. Diyetinize kürü eklemenin yanı sıra günlük 40 dakika yürüyüşü de aksatmamanız gerekir.

Son derece doğal olan göbek eritme kürünü hazırlamak için;

Malzemeler

3 yemek kaşığı yoğurt

1 şişe maden suyu

Yarım adet limonun suyu

Hazırlanışı

Bir kasenin içine yoğurdu alın ve içine yarım limonun suyunu sıkın, ardından bu ikiliyi karıştırın.

Karışıma maden suyunu da ekledikten sonra ayran kıvamına getirene kadar çırpın.

Nasıl tüketilir?

Hazırladığınız kürü 2 hafta boyunca kahvaltıdan ve gece yatmadan yarım saat önce içmelisiniz.

