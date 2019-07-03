YEMEK

Göbek çevresini eritmeye yarayan en doğal kür

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Göbek çevrenizde bulunan fazlalıklardan kurtulmak istiyorsanız içinde hiçbir katkı maddesi olmayan sodalı ayran kürünü uygulayabilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla göbek eriten kür...

Göbek çevresini eritmeye yarayan en doğal kür

Göbek bölgesinden kilo vermekte zorlanıyorsanız, doğal kürlerden destek alabilirsiniz. Bu süreçte hareket etmek de oldukça önemlidir. Diyetinize kürü eklemenin yanı sıra günlük 40 dakika yürüyüşü de aksatmamanız gerekir.

Son derece doğal olan göbek eritme kürünü hazırlamak için;

Malzemeler
3 yemek kaşığı yoğurt
1 şişe maden suyu
Yarım adet limonun suyu

Hazırlanışı

Bir kasenin içine yoğurdu alın ve içine yarım limonun suyunu sıkın, ardından bu ikiliyi karıştırın.
Karışıma maden suyunu da ekledikten sonra ayran kıvamına getirene kadar çırpın.

Nasıl tüketilir?
Hazırladığınız kürü 2 hafta boyunca kahvaltıdan ve gece yatmadan yarım saat önce içmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
göbek eriten kür diyet sağlık ve beslenme

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