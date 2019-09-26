YEMEK

Göbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.09.2019 10:04 | Son Güncelleme

Göbek ve bel çevresinde biriken yağlardan kurtulmak için diyet kaçınılmazdır. Kolay bir şekilde vedalaşmanın mümkün olmadığı bölgesel yağların yakımını hızlandırmak için diyetinizi baharatları dahil edebilirsiniz. İşte göbek eritme yöntemleri arasında oldukça etkili olan yağ yakıcı baharatlar.

Göbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlar

Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenip bir de kısıtlı hareket ederek yaşıyorsanız göbek ve bel çevrenizde yağlanma olacaktır. Ne yazık ki bu bölgedeki yağ yakımı için diyet ve hareket etmek şarttır. Diyetinize dahil edeceğiniz bu baharatlar sayesinde ise yağ yakma hızınızı artırabilirsiniz. İşte göbek eritmeye yardımcı olacak 5 yağ yakıcı baharat:

ZERDEÇAL
iStock-1009071666
Doğu Hint mutfağından gelen zerdeçal, beslenme uzmanları tarafından sağlıklı beslenmek için önerilen bir baharattır. İçinde doğrudan vücuttaki iltihaba karşı hareket eden kurkimin vardır. Zerdeçal, iltihaplanmanın engellenmesi, vücudun önemli bir metabolizma-sinyal hormonu olan leptineni artırır.

MAYDANOZ
maydanoz
Yapılan son araştırmalara göre, maydanozda bulunan antioksidanlar karaciğeri temizleyerek, metabolizmayı canlandırıyor. Peki bu kilonuzu nasıl etkiler? Karaciğer vücutta besinlerin depolanması ile birlikte, sindirim ve metabolizma için de önemlidir. Yağlı, hasarlı karaciğer metabolizmayı yavaşlatır ve kilo almanıza sebep olur; maydanoz ise bunu engeller. Dünyanın en meşhur garnitürü olan maydanoz yemeğinize renk ve koku katmaktan fazlasını yapacaktır.

Açıkta satılan baharat, kuruyemiş ve bakliyatlara dikkatAçıkta satılan baharat, kuruyemiş ve bakliyatlara dikkat

KARABİBER
iStock-1062414908
Koreli araştırmacılara göre bu sofra baharatına güçlü tadını veren pipeline, aynı zamanda yağ yakıyor. Yayınlanan makaleye göre, pipeline yeni yağ hücrelerinin oluşmasını da engelliyor ve bunu yaparak yağlanmayı kontrol altında tutmaya yardımcı olan bir metabolik zincir reaksiyona sebep oluyor. Yatmadan önce süte karıştırıp içerseniz ya da çayını demlerseniz uyurken bile yağ yakmanız mümkün olabilir.

ZENCEFİL
iStock-673812068 (5)
Mutfağın vazgeçilmez baharatlarından olan zencefil, midenizi yatıştırdığı gibi aynı zamanda kilo kaybını da teşvik eder. Zencefil bir antioksidandır ve acı biberde bulunan kapsaisin içerir. Araştırmalara göre kapsaisin, geçici olarak metabolizmayı hızlandırır ve bu da yüksek kalori yakımına sebep olur. Zencefil tokluk hissini de arttırır.

HARDAL TOHUMU
iStock-901862876
Turpgillerden sebze ailesinin bir üyesinden elde edilen bu keskin baharat, metabolizmayı hızlandırır. Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi araştırmacıları, hardalda bulunan homobrassinolide’in yağsız vücut ve kas kütlesini artırmak için kas hücrelerini uyarabildiğini ortaya koydu. Bir diğer araştırmaya göre ise, hardalda bulunan melatonin kalori yakan yağ hücrelerini harekete geçirip, kilo kontrolüne yardımcı oluyor.


Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
21 gün boyunca öğütüp yerseniz...21 gün boyunca öğütüp yerseniz...
Silvan'da kurutmalık sezonu başladıSilvan'da kurutmalık sezonu başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göbek eritme yağ yakıcı baharatlar sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Üzerinizdeki stresi alıp kuş gibi hafifletiyor!

Üzerinizdeki stresi alıp kuş gibi hafifletiyor!

Doktorlar uyardı! Bu ürünlere dikkat

Doktorlar uyardı! Bu ürünlere dikkat

En tatlı börek! İçindeki muhallebisi ve şerbetiyle damak çatlatıyor

En tatlı börek! İçindeki muhallebisi ve şerbetiyle damak çatlatıyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatlı isteğinizi kökten yok edin

21 gün boyunca öğütüp yerseniz...

Silvan'da kurutmalık sezonu başladı

Silvan'da kurutmalık sezonu başladı

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Meyveli etiketiyle satılan süt ve süt ürünlerine dikkat

Doktorlar uyardı! Bu ürünlere dikkat

Şahane baklava yapmanın 6 püf noktası

Baklava yaparken içine tuz atarsanız...

Sakız çiğnemek reflüyü tetikliyor

Aklımıza bile gelmezdi! Öyle bir şeye neden oluyor ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.