Göbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlar

Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenip bir de kısıtlı hareket ederek yaşıyorsanız göbek ve bel çevrenizde yağlanma olacaktır. Ne yazık ki bu bölgedeki yağ yakımı için diyet ve hareket etmek şarttır. Diyetinize dahil edeceğiniz bu baharatlar sayesinde ise yağ yakma hızınızı artırabilirsiniz. İşte göbek eritmeye yardımcı olacak 5 yağ yakıcı baharat:
ZERDEÇAL
Doğu Hint mutfağından gelen zerdeçal, beslenme uzmanları tarafından sağlıklı beslenmek için önerilen bir baharattır. İçinde doğrudan vücuttaki iltihaba karşı hareket eden kurkimin vardır. Zerdeçal, iltihaplanmanın engellenmesi, vücudun önemli bir metabolizma-sinyal hormonu olan leptineni artırır.
MAYDANOZ
Yapılan son araştırmalara göre, maydanozda bulunan antioksidanlar karaciğeri temizleyerek, metabolizmayı canlandırıyor. Peki bu kilonuzu nasıl etkiler? Karaciğer vücutta besinlerin depolanması ile birlikte, sindirim ve metabolizma için de önemlidir. Yağlı, hasarlı karaciğer metabolizmayı yavaşlatır ve kilo almanıza sebep olur; maydanoz ise bunu engeller. Dünyanın en meşhur garnitürü olan maydanoz yemeğinize renk ve koku katmaktan fazlasını yapacaktır.
KARABİBER
Koreli araştırmacılara göre bu sofra baharatına güçlü tadını veren pipeline, aynı zamanda yağ yakıyor. Yayınlanan makaleye göre, pipeline yeni yağ hücrelerinin oluşmasını da engelliyor ve bunu yaparak yağlanmayı kontrol altında tutmaya yardımcı olan bir metabolik zincir reaksiyona sebep oluyor. Yatmadan önce süte karıştırıp içerseniz ya da çayını demlerseniz uyurken bile yağ yakmanız mümkün olabilir.
ZENCEFİL
Mutfağın vazgeçilmez baharatlarından olan zencefil, midenizi yatıştırdığı gibi aynı zamanda kilo kaybını da teşvik eder. Zencefil bir antioksidandır ve acı biberde bulunan kapsaisin içerir. Araştırmalara göre kapsaisin, geçici olarak metabolizmayı hızlandırır ve bu da yüksek kalori yakımına sebep olur. Zencefil tokluk hissini de arttırır.
HARDAL TOHUMU
Turpgillerden sebze ailesinin bir üyesinden elde edilen bu keskin baharat, metabolizmayı hızlandırır. Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi araştırmacıları, hardalda bulunan homobrassinolide’in yağsız vücut ve kas kütlesini artırmak için kas hücrelerini uyarabildiğini ortaya koydu. Bir diğer araştırmaya göre ise, hardalda bulunan melatonin kalori yakan yağ hücrelerini harekete geçirip, kilo kontrolüne yardımcı oluyor.
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