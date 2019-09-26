Göbek eritme yöntemleri arayanlar için hızlı bir şekilde yağ yakan baharatlar

Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenip bir de kısıtlı hareket ederek yaşıyorsanız göbek ve bel çevrenizde yağlanma olacaktır. Ne yazık ki bu bölgedeki yağ yakımı için diyet ve hareket etmek şarttır. Diyetinize dahil edeceğiniz bu baharatlar sayesinde ise yağ yakma hızınızı artırabilirsiniz. İşte göbek eritmeye yardımcı olacak 5 yağ yakıcı baharat:

ZERDEÇAL



Doğu Hint mutfağından gelen zerdeçal, beslenme uzmanları tarafından sağlıklı beslenmek için önerilen bir baharattır. İçinde doğrudan vücuttaki iltihaba karşı hareket eden kurkimin vardır. Zerdeçal, iltihaplanmanın engellenmesi, vücudun önemli bir metabolizma-sinyal hormonu olan leptineni artırır.

MAYDANOZ



Yapılan son araştırmalara göre, maydanozda bulunan antioksidanlar karaciğeri temizleyerek, metabolizmayı canlandırıyor. Peki bu kilonuzu nasıl etkiler? Karaciğer vücutta besinlerin depolanması ile birlikte, sindirim ve metabolizma için de önemlidir. Yağlı, hasarlı karaciğer metabolizmayı yavaşlatır ve kilo almanıza sebep olur; maydanoz ise bunu engeller. Dünyanın en meşhur garnitürü olan maydanoz yemeğinize renk ve koku katmaktan fazlasını yapacaktır.