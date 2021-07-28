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Göbek yağlarınızdan sıkıldıysanız bu tarif tam size göre! Yatmadan önce bu detoksu yapınca farka inanamayacaksınız

28.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha sağlıklı, fit ve enerjik olmanıza yardımcı olacak bir detoks suyuna kim hayır diyebilir ki? Sizler için net sonuçlar alabileceğiniz bir detoks suyu tarifi hazırladık.

Göbek yağlarınızdan sıkıldıysanız bu tarif tam size göre! Yatmadan önce bu detoksu yapınca farka inanamayacaksınız

Sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmak hemen hemen herkesin en büyük halidir. Ancak hayat dinamikleri içinde beslenme rutinlerine dikkat eden ve sağlıklı bir yaşam pratiği otururken kişilerin sayısı ne yazık ki çok azdır. Bu da yaz aylarının gelmesiyle beraber fazla kilolardan kurtulmak için detoks ve katı diyetlere olan ilgiyi arttırdı. Siz de Pazartesi günü diyete başlayıp Salı günü bırakanlardansanız bu tarifi fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak.

MALZEMELER

  • 4 adet limon
  • Bir tutam zencefil
  • 1/2 demet nane
  • 1 litre maden suyu
  • 1/2 bardak su
  • İsteğe bağlı olarak buz
  • Yarım çay kaşığı şeker

HAZIRLANIŞI

Limonların suyunu sıkın. Şeker ve 1/2 su bardağı suyu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar pişirin. Zencefili rendeleyin ve şuruba ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kapatın. Şurubu soğutun. Limon suyu, maden suyu ve buzu ekleyin. İçeceği nane ve limon dilimleri ile süsleyin.

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