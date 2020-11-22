Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? Göbeklitepe’nin tarihçesi nedir? İşte Göbeklitepe’nin hikayesi...

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesinde Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan bu bölge, insanlık tarihine yön veren bir keşif olarak önemini koruyor. Netflix’in orijinal Türk yapımı Atiye (The Gift) dizisinde konu alınan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alarak adını tüm dünyaya duyurmayı başardı. Tarihteki en eski ibadet merkezi olan Göbeklitepe, tüm dünyadan ziyaretçilerini toplayan kültürel bir hazinedir. Peki Göbeklitepe hangi şehirde, nasıl gildilir? İşte detaylar... GÖBEKLİTEPE NEREDE? Göbeklitepe, Şanlıurfa merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Örencik Köyü’nün yakınlarındadır. 1963 yılında İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve “V52 Neolitik Yerleşimi” olarak tanımlanmıştır. O dönem önemi tam olarak anlaşılamayan Göbeklitepe, 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmalarıyla tarihi aydınlatmayı başarmıştır. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe’nin 12000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır.

GÖBEKLİTEPE’NİN ÖNEMİ NEDİR? Göbeklitepe, yerleşik hayatın ilk izlerini taşıması açısından büyük bir önem arz ediyor. Mısır piramitlerinden 7.500 yıl önce inşa edilen Göbeklitepe’de yerleşik hayatı simgeleyen ve tarım yapıldığına işaret eden buğdayın ilk izlerine rastlanıyor. 1995 yılında Göbeklitepe’nin izleri keşfedilmeden önce insanların o çağda avcılık, toplayıcılık yaparak göçebe bir hayat sürdükleri düşünülüyordu. Ancak kazılarda ortaya çıkan, bir kült merkezi olarak anıtsal boyutlarda mimari, büyük taş yontular, sembolik motifler ve stilize edilmiş canlandırmalar, en azından bu bölgedeki toplulukların oldukça gelişkin ve çok yönlü bir sosyal yapıya sahip olmaları gerektiğini gösteriyor. Göbeklitepe’de ortaya çıkan bir diğer önemli detay ise, dini merkezde toplama ritüelidir. Kazı ekibinin başkanı Klaus Schmidt'e göre Göbeklitepe'deki insanlar kalabalık toplulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu nedeniyle yerleşik hayata geçti ve topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda tarıma başlandı. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi tarihi nedir? Selimiye Cami ve Külliyesi nerede? Selimiye Camii ve Külliyesi’nin mimari özellikleri neler? İşte Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi! GÖBEKLİTEPE’NİN TARİHİ Kazı çalışmaları ise 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden (DAI) Harald Hauptmann bilimsel danışmanlığında yapılan yüzey araştırmasından sonra başlatılmıştır. Sonrasında ise Şanlıurfa Müzesi başkanlığında ve Klaus Schmidt bilimsel danışmanlığında kazılar devam ettirilmiştir. 2007 yılından itibaren ise kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararlı kazı statüsüyle ve yine Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Klaus Schmidt'in başkanlığında sürdürülmektedir. Kazılar sonucunda Neolitik Çağı ve hazırlayan zemine ilişkin güvenilir bilimsel veriler ortaya çıkmıştır.