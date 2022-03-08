Göbeklitepe’ye ilgi her geçen gün artıyor! 1.3 milyon ziyaretçi akın etti

Resmi açılışının üzerinden 3 yıl geçen Göbeklitepe'nin şöhreti, katlanarak artıyor.UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018 yılında girmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Mart 2019'da resmen açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta 2019'un "Göbeklitepe yılı" olduğunu duyurmasıyla tarihi ören yeri, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline geldi.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞUNUN ARTMASI BEKLENİYOR

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe'nin günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen avcı ve toplayıcı tarzda yaşam süren insanlar tarafından inşa edilen bir alan olduğunu belirtti. Tarihi ören yerinde 1995 yılında başlayan kazıların halen devam ettiğini vurgulayan Uludağ, kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerin taşınabilir olanlarının Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, taşınamayanlarının ise ören yerinde sergilendiğini dile getirdi.

Göbeklitepe'ye ziyaretçilerin artan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uludağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizzat Göbeklitepe'de 2019 yılında gerçekleştirdiği açılış sonrası ören yerine ilgi arttı. Özellikle UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Göbeklitepe'nin dahil edilmesinin ardından 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte buranın bilinilirliği artarak devam etti. Bu durum ziyaretçi sayılarına da olumlu yansıdı. Özellikle 2019 yılında rekor kırılarak yaklaşık 500 bin kişi Göbeklitepe'yi ziyaret etti. 2020 yılında pandeminin ortaya çıkması nedeniyle ziyaretçi sayılarında bir düşüş yaşandı, yaklaşık 200 bin kişi tarafından gezildi. Ancak pandemi sürecinde ise sanal müze uygulaması etkisini gösterdi. Göbeklitepe'ye gelemeyen insanlar Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dijital uygulaması üzerinden Göbeklitepe'yi gezme fırsatı yakaladı. Göbeklitepe, sanal müze uygulamasında yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Bu da tabi uzaktan da olsa ören yerine gelemeyen insanların Göbeklitepe hakkında bilgi edinmelerini sağladı. Arkasından da Göbeklitepe'ye gelme fikirleri oluşmasını sağladı. 2021 yılında da pandemiye rağmen Göbeklitepe'de 600 bin kişiyle ziyaretçi rekoru kırıldı. Bundan sonraki yıllarda da ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesini bekliyoruz."

“GÖBEKLİTEPE KİLOMETRE TAŞI OLDU”

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahime Yaşar da hem bölge hem de kent turizminde Göbeklitepe'nin önemli bir lokomotif haline geldiğini söyledi. Tarihi ören yeriyle ilgili yapılan film, dizi ve belgesellerin ziyaretçilerin ilgisini artırdığına dikkati çeken Yaşar, şunları kaydetti:

"2019 Göbeklitepe yılıydı, bana göre sadece Göbeklitepe sadece Şanlıurfa'ya değil bölgeye de değer kattı. Göbeklitepe, bölgemizin kültür turizminde inanılmaz bir kilometre taşı oldu. İnanç ve kültür turizmine bölgemiz ve kentimiz ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa, arkeoloji konusunda Göbeklitepe'nin turizme kazandırılması ile inanılmaz bir boyut atladı. Her ne kadar pandeminin dezavantajlarından bahsetsek de şu an yurt dışına seyahatlerin tam olmaması turizm de iç pazara yönelmeyi artırıyor. Buda bizim için bir avantaja dönüşmüş durumdadır. Bunu maksimum derecede faydaya çevirmemiz gerekiyor. Tarihi ve turistik mekanlarımızın çok iyi korunup, markalaştırılması gerekiyor. Bu konuda gerek yetkililerin gerekse esnaf ve vatandaşlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmesini bekliyoruz."

Giresun'dan tarihi ören yerini ailesiyle gezmeye gelen İsmail Kemal ise daha önce televizyonlarda gördüğü Göbeklitepe'yi yerinde görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Geçmişi ve gizemi karşısında hayran kaldığını aktaran Kemal, "Daha ziyaret edeceğimiz yerler de var. Geçmişi çok eskiye dayanıyormuş. Çok görülmesi ve gezilmesi gereken bir yer olarak düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

(AA)



