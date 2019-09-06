'Göçmenlere tuvalet suyu içiriliyor' iddiası

ABD'de Trump yönetiminin sert göçmen yasaları tartışılmaya devam edilirken, Temmuz ayında siyasetin yükselen yıldızlarından biri olarak görülen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Teksas'taki Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi’ne (CBP) bağlı bir gözaltı merkezini ziyaretinin ardından “Yetkililer kadınları hiç su bulunmayan hücrelerde tutuyor ve onlara tuvalet suyunu içmelerini söylüyor.

Bu bir de Kongre üyesinin gözünün önünde sergiledikleri İYİ hal” ifadelerini kullanmıştı.

Cortez'in bu açıklamalarının ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında çıkan hararetli tartışmaları Temsilciler Meclisi'nde Iowa'yı temsil eden Cumhuriyetçi vekil King daha da körükledi.

Daha önce yaptığı açıklamaları 'ırkçı' olarak görülen ve Amerikan kamuoyunda eleştirilerin hedefinde olan King, ziyaret ettiği bir gözaltı merkezinin tuvaletinin üzerinde yer alan lavabodaki çeşmeden su içerken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

**'KLOZETTEN DEĞİL LAVABODAN İÇİYORLAR'

Videoyu paylaştıktan birkaç gün sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan King, "Oradan bir yudum aldım. Ve aslında oldukça iyiydi" yorumunu yaptı.