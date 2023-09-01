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Godzilla vs. Kong filmi konusu ve oyuncuları: Godzilla vs. Kong filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? ATV yayın akışı

01.09.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Godzilla vs. Kong filmi ile ilgili aramalar filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Alexander Skarsgård ve Millie Bobby Brown'ın başrolde olduğu aksiyon ve gerilim filmi bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki,Godzilla vs. Kong filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? ATV yayın akışı

Godzilla vs. Kong filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan Godzilla vs. Kong filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor. İşte Adam Wingard'ın yönettiği Godzilla vs. Kong filmi ile ilgili detaylar...

GODZILLA VS. KONG FİLMİ KONUSU

Godzilla vs. Kong, canavarların dünyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele ettiği bir zamanda, doğanın en güçlü ikilisi olan Godzilla ve Kong'un, daha önce hiç görülmemiş bir savaşta çarpışmasını konu ediyor. Godzilla saldırılarına başlayıp, önüne çıkan her şeyi yerle bir ettiğinde, hükümet onu durdurmak için başka bir efsaneye yönelir; King Kong... İki canavar üstünlük için karşı karşıya geldiğinde, insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo, hem iyi hem de kötü tüm yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden silmekle tehdit eder.

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GODZILLA VS. KONG FİLMİ OYUNCULARI

Alexander Skarsgård - Dr. Nathan Lind

Millie Bobby Brown - Madison Russell

Julian Dennison - Josh Valentine

Brian Tyree Henry - Bernie Hayes

Kaylee Hottle - Jia

Rebecca Hall - Dr. Ilene Andrews

Eiza González - Maia Simmons

Kyle Chandler - Dr. Mark Russell

Demián Bichir - Walter Simmons

Shun Oguri - Ren Serizawa

Lance Reddick - Guillermin

Chris Chalk - Ben

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ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Godzilla vs Kong (Yabancı Sinema)
22:20 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)
00:35 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Kalp Yarası

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