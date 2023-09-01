Godzilla vs. Kong filmi konusu ve oyuncuları: Godzilla vs. Kong filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? ATV yayın akışı

Godzilla vs. Kong filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek olan Godzilla vs. Kong filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor. İşte Adam Wingard'ın yönettiği Godzilla vs. Kong filmi ile ilgili detaylar...
Godzilla vs. Kong, canavarların dünyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele ettiği bir zamanda, doğanın en güçlü ikilisi olan Godzilla ve Kong'un, daha önce hiç görülmemiş bir savaşta çarpışmasını konu ediyor. Godzilla saldırılarına başlayıp, önüne çıkan her şeyi yerle bir ettiğinde, hükümet onu durdurmak için başka bir efsaneye yönelir; King Kong... İki canavar üstünlük için karşı karşıya geldiğinde, insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo, hem iyi hem de kötü tüm yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden silmekle tehdit eder.
Alexander Skarsgård - Dr. Nathan Lind
Millie Bobby Brown - Madison Russell
Julian Dennison - Josh Valentine
Brian Tyree Henry - Bernie Hayes
Kaylee Hottle - Jia
Rebecca Hall - Dr. Ilene Andrews
Eiza González - Maia Simmons
Kyle Chandler - Dr. Mark Russell
Demián Bichir - Walter Simmons
Shun Oguri - Ren Serizawa
Lance Reddick - Guillermin
Chris Chalk - Ben
06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Godzilla vs Kong (Yabancı Sinema)
22:20 Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)
00:35 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Kalp Yarası