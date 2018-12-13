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Göğüs itirafıyla olay olmuştu! Kelly Brook gecenin yıldızı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde "göğüslerimin sarkmasından korkmuyorum" diyen ünlü model Kelly Brook, galaya damgasını vurdu.

Göğüs itirafıyla olay olmuştu! Kelly Brook gecenin yıldızı

Model ve oyuncu Kelly Brook, yılın en iddialı filmlerinden biri olan Mary Poppins Returns'ün Avrupa galasına katıldı.

Sevgilisi Jeremy Parisi'nin eşlik ettiği Brook, uçuk pembe renkli, tek omuzlu bir kıyafet tercih etti. Özellikle son dönemde giderek genişleyen hatlarını gizleme gereği duymayan Brook, galaya katılan ünlüleri görmek için çevreye toplananlar tarafından uzun uzun alkışlandı. Hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren Brook, bol bol imza dağıttı.

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Kelly Brook, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı bir röportajda, hayatının hiçbir döneminde fiziksel görüntüsünden bu kadar memnun olmadığını söylemişti.

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39 yaşındaki Brook "Kilo almaktan da göğüslerinin sarkmasından da korkmadığını" belirtmişti. Brook "Artık hep zayıf olmak için strese girmiyorum. Hayatımı dolu dolu yaşamak, formda kalmak ve sağlıklı olmak için çaba harcıyorum" demişti.


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