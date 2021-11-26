Göğüs ölçüleri nedeniyle eleştirildi! Kendisini 12 yaşında zannettikleri söyleyen genç kadın sert cevap verdi

21 yaşındaki bir TikTok kullanıcısı Bethany Jade, insanların her zaman olduğundan daha genç göründüğünü düşündüklerini açıkladı. Dış görünüşü nedeniyle sosyal medyada sık sık eleştirilerin hedefinde olduğunu dile getiren Jade, “İnsanlar göğüs ölçülerimi sorabilme cesaretini gösteriyor. Nedeni ise tamamen bol kazaklar giymem ve göğüs ölçülerimin küçük olması” dedi.

MİLYONLARCA İZLEMEYE ULAŞTI

Bethany Jade, sosyal medya hesabından beden pozitifliğini savunan bir paylaşım yaparak “Sütyen bedenimi soranlara” notuyla bir gönderi yayınladı. Paylaşımı kısa sürede 26.9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Gönderi 2.9 milyon beğeni ve 10.8 bin yorum aldı.

İnsanların beden ölçüleri ve dış görünüşüyle değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Jade, “Binlerce insan vücudumun doğal olduğuna inanmıyor. Bunu açıklamak zorunda kalmak gerçekten çok üzücü.” diye konuştu.



