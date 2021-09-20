Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Göğüslerini iki beden büyüten yöntemini paylaştı

Kendisine güveni oldukça yüksek olan ve bedenin bütün kıvrımlarını sevdiğini ifade eden Kristen, daha fazla kadın hissedebilmek için aslında göğüs ölçüsünün önemli olmaması gerektiğini vurguluyor. Genç bir kızın göğüs ölçülerine sahip olduğunu belirten Kristen, TikTok hesabından paylaştığı video ile estetik ameliyatlara adeta kafa tuttu. Kendi yöntemi ile göğüslerini 2 beden daha büyük göstermeyi başaran Kristen’ın pratik yaşam tüyosu ise tavuk filetolarına dayanıyor.

TAKİPÇİLERİ İNANAMADI

Göğüslerinin arasındaki çizgiyi belirginleştirmek için uğraştığını belirten Kristen, “Double push etkisi gösteren bir iç çamaşırı tercih ediyorum. İç çamaşırım ve tenim arasında kalan bölümdeki boşlukları ise tavuk filetosu ile dolduruyorum. Göğüslerimin şeklini oluşturmak için ise biraz koyu kontur ve gölgelendirme yapıyorum” dedi.

Takipçileri ise iki görüntü arasındaki farka inanamadı. Paylaşımından sonra bu yaşam tüyosunu kullanacağını söyleyen takipçileri Kristen için “Sen büyücüsün, bu gerçekten inanılmaz” yorumlarını yaptı.



