Göğüslerini küçülttürmüştü! Doja Cat neredeyse her yeri açık elbisesiyle dikkat çekti

Grammy Ödülü sahibi Doja Cat yaptıklarıylai hayranlarını şaşırtmanın bir yolunu her zaman buluyor. Gerek açıklamaları gerek tarzı gerekse paylaşımlarıyla olsun adından söz ettiren şarkıcı yine olay oldu.

'Woman', 'Kiss Me More' ve 'Need to Know' gibi şarkılarla tanınan Doja Cat son olarak göğüslerini küçültme ameliyatı olmuştu.

"Memelerimi yaptırdım. Şu an keşke kendi memelerimi emebilsem, o derece iyi görünüyorlar" diyen Cat seçimiyle adından söz ettirdi.

Transparan detaylara sahip bir kıyafet seçen Doja Cat göğüslerine de adeta bant çekti. Ancak şarkıcının bu seçimi de göğüslerini kapatmak için yeterli olmadı.