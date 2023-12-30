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  4. Göğüslerini küçülttürmüştü! Doja Cat neredeyse her yeri açık elbisesiyle dikkat çekti

Göğüslerini küçülttürmüştü! Doja Cat neredeyse her yeri açık elbisesiyle dikkat çekti

30.12.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda göğüs küçültme ameliyatı olan Doja Cat son seçimiyle adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı transparan detaylara sahip elbisesiyle dikkat çekerken göğüslerine bant çekti. Ancak bu Cat'in göğüslerini tam olarak kapatamadı.

Grammy Ödülü sahibi Doja Cat yaptıklarıylai hayranlarını şaşırtmanın bir yolunu her zaman buluyor. Gerek açıklamaları gerek tarzı gerekse paylaşımlarıyla olsun adından söz ettiren şarkıcı yine olay oldu.

'Woman', 'Kiss Me More' ve 'Need to Know' gibi şarkılarla tanınan Doja Cat son olarak göğüslerini küçültme ameliyatı olmuştu.

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"Memelerimi yaptırdım. Şu an keşke kendi memelerimi emebilsem, o derece iyi görünüyorlar" diyen Cat seçimiyle adından söz ettirdi.

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Transparan detaylara sahip bir kıyafet seçen Doja Cat göğüslerine de adeta bant çekti. Ancak şarkıcının bu seçimi de göğüslerini kapatmak için yeterli olmadı.

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Doja Cat ele
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