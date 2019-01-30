Gökbilimciler yaşam belirtisi olan yeni bir gezegen buldu

Euronews'in haberine göre amatör gökbilimciler 226 ışık yılı uzaklıkta üzerinde yaşam belirtileri olabilecek bir gezegen keşfetti. NASA’nın Kepler uzay teleskobu verilerinden yararlanan amatör gökbilimciler, yeni gezegeni Taurus takım yıldızındaki yıldızlardan birinde buldu. Dünya’nın iki katı büyüklüğünde ve ev sahibi yıldızına olan uzaklığı bakımından ‘yaşanabilir bölge’de bir gezegen keşfedilmesi astronomi dünyasında bir kez daha heyecan yarattı.

Özellikle keşfin astronomi ile tamamen amatör olarak ilgilenen siviller tarafından yapılmış olması da daha fazla sayıda insanın bu gibi girişimlerde bulunması için motive edici bir örnek oluşturdu.

GEZEGENİN ÜZERİNDE SIVI HALDE SU OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Keşfedilen gezegene K2-288Bb adı verildi. Yaşanabilir bölge içerisinde olduğu için üzerinde sıvı halde su olabileceği belirtiliyor. Ne var ki, gezegenin kayalık ya da daha çok Neptün gibi gazlardan oluşan bir yapıya sahip olabileceği aktarılıyor. K2-288Bb’nin keşfi ve gezegene ilişkin detayların kısa süre içinde The Astronomical Journal dergisinde yayınlanacağı açıklandı.

K2-288Bb İSMİ VERİLEN GEZEGEN GÜNEŞ’TEN ISI ALIYOR

Birbirinden 8,2 milyar km uzaklıkta bulunan M türü soğuk iki güneşe sahip olan gezegenin ısı aldığı yıldızlardan biri Güneş’in yarısı diğeri ise üçte biri ağırlığa ve büyüklüğe sahip. K2-288Bb daha küçük ve daha loş olanın yörüngesinde bulunuyor ve bir turu 31 günde tamamlıyor.

