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Gökçe Bahadır, Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstedil’in oğulları Marsel’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun 16 Temmuz 2020 tarihinde ebeveynlik heyecanıyla ilk defa tanıştı. Çift Marsel isimi verdikleri bebeklerinin dünyaya gelişini sosyal medya hesabında duyurdu. İkilinin yakın dostları ise Tosun ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Gökçe Bahadır, Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstedil’in oğulları Marsel’i ziyaret etti

Geçtiğimiz ay oğullarını kucaklarına alan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun Marsel bebekle ilk tatillerine çıktı. Tatilde ikiliye Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci ile Hazal Kaya-Ali Atay çiftleri eşlik etti.
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Aralarından su sızmayan dostların çocukların arasındaki yaş farkının az olması ise sosyal medyada eğlenceli bir kareyi ortaya çıkarttı. Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çiftinin oğulları Ali, Hazal Kaya-Ali Atay’ın oğlu Fikret ve Erkan Kolçak Köstendil- Cansu Tosun’un oğlu Marsel’in birlikte verdikleri poz sosyal medyanın gündemine oturdu.
Tatilde Cansu Tosun’un hamilelik sürecindeki en büyük destekçilerinden biri olan yakın arkadaşı Gökçe Bahadır Marsel bebeği görmeye geldi.

‘KAVUŞTUK’

gökçe bahadır
Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun’un bebekleri Marsel ile kez tanışan oyuncu Gökçe Bahadır bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Cansu Tosun ile bir karesini paylaşan Bahadır fotoğrafa “kavuştuk” notunu düştü.

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Küçük Marsel’i kucağına aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Bahadır “benim canım hoş geldin” yazarak teyzelik duygularını takipçilerine gösterdi.

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