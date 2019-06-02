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Gökçe Bahadır'dan çarpıcı sözler! 'Seksi olmak için...'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Şimdilerde sahne performansı ile adından söz ettiren oyuncu Gökçe Bahadır, Hello dergisinin verdiği röportajda birbirinden özel açıklamalarda bulundu. Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisi ile ekranlara gelen oyuncu Gökçe Bahadır, dizinin final yapması ile birlikte, hep hayali olduğunu söylediği müzik ile uğraşmaya başlamış ve bir albüm çıkarmıştı.

Gökçe Bahadır'dan çarpıcı sözler! 'Seksi olmak için...'

Hello dergisine röportaj veren Bahadır, asıl mesleği olan oyunculuk hakkında şunları söyledi:

"Oyunculuk çok uzun bir yolculuk. Tökezlemeyi, düşmeyi, ardından yeniden yükselmeyi kabullenmek gerek. Sadece iyiler kalıcı olur.

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Sahnelere adım atsam da bu işi asla bırakmam. Şarkı söylemek en büyük hayalimdi, gerçekleştirdim. Sezen Aksu büyük destek verdi, motive etti. İnsan bir şeyi gerçekten istiyorsa; kimseye kulak asmamalı ve ertelememeli.

Oyuncu olsam da çekingen ve içine kapanık biriyim. Şarkıcılık iyi geldi. Hiç pişman değilim." Geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Efe Duru'dan ayrılan güzel oyuncu, aşk ve evliliğe dair gelen sorular üzerine "Aşk insanı sarsar.

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Zaten sarsıntı yoksa, aşk değildir o. Kalbimi kolay kolay açmam. Sevgilimin kendine has bir erkek olması, ayaklarının yere sağlam basması benim için önemli. Her kadın gibi ilgi görmekten hoşlanırım. Ama dozunda olmalı. Saygısızlığa tahammül edemem.

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Özgüvensiz bir erkekle yapamam. Sevdiğine kavuşamama durumu çok çekici. Kaybetme olasılığı da ilişkiyi her zaman diri tutar. Evliliğe karşı değilim. Anne olma fikri bana hiç uzak değil, çocukları çok severim. Bazen beynim ve kalbim arasında büyük savaş çıkar. Kazanan yüreğim olur." açıklamasında bulundu.

Seksi olup olmadığı bilmediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Zaten seksi görünmek için de hiç uğraşmam. Bazen kendimi maskülen bile hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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