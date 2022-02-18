Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor. Ünlü çift basına yansıyan haberlerin ardından gündem oldu. Gökçe Bahadır, mekan çıkışı basın mensuplarının yönelttiği sorulara içtenlikle cevap verdi. Bir gazetecinin - Emir Ersoy ile ne zaman evleneceği yönündeki soruyu da cevaplayan Gökçe Bahadır'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Yapılan açıklama ile nikah tarihi belli oldu. Bu kapsamda Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor mu? Ne zaman evlenecekler? Nikah tarihi belli oldu mu? Gökçe Bahadır Emir Ersoy nikah tarihi ne zaman? gibi soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Gökçe Bahadır Emir Ersoy çiftine ilişkin detaylar haberimizde.

GÖKÇE BAHADIR İLE EMİR ERSOY EVLENİYOR MU?

Gökçe Bahadır, Sezen Aksu'nun albüm çalışmasında birlikte yer aldığı müzisyen Emir Ersoy ile evleniyor. Çift yakın zamanda nikah masasına oturacaklarını açıkladı.

GÖKÇE BAHADIR İLE EMİR ERSOY NE ZAMAN EVLENECEK?

Önceki gün Bebek'te basın mensuplarının sorılarını yanıtlayan Gökçe Bahadır, Şubat ayında düğünleri olduğunu açıkladı. Hazırlıklara başlandığını ve bu konuda çok heyecanlı olduklarını sözlerine ekleyen Bahadır'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Ünlü oyuncu "Malum işler güçler de var, yoğun bir koşturma içine girdim" dedi." dedi.

GÖKÇE BAHADIR İLE EMİR ERSOY NİKAH TARİHİ NE ZAMAN?

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, 25 Şubat'ta evlenecekler. Çok özel bir evlilik teklifi aldığı haberleri anımsatılan Gökçe Bahadır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Evet, her şey gönlüme göre oldu. Ancak adı üstünde özel. 14 Şubat'ta sette çalışıyordum, tabii ki bana da sürpriz oldu" işfadelerini kullandı. Öte yandan gelinliğinin hazır olmadığını söyleyenünlü oyuncu hala yemek arasında gelinlik baktığını ve beğendiği bir şey giyeceğini sözlerine ekledi.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın (2015) isimli dizide Yadigâr karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz karakterini, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde avukat Azra karakterini canlandırdı.

Gökçe Bahadır'ın oynadığı dizi ve filmler:

2021 - Kulüp (Netflix dizisi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Oya)(TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Yonca) (Sinema filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Neriman) (Sinema filmi)

2013 – Aramızda Kalsın (Yadigar Yıldız) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Sinema filmi)

2011 – Sensiz Olmaz (Begüm) (TV Dizisi)

2006-2010 – Yaprak Dökümü (Leyla) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Kadife) (Sinema filmi)

2004 – Yol Palas Cinayeti

2004 – Hayat Bilgisi (Törpü Yeliz) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

EMİR ERSOY KİMDİR?

Emir Erdoy, 14 Ekim 1977 tarihinde Calypso Kralı lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Emir Ersoy, yıllar sonra Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı. diyebilecek kadar latin müzigi ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı. Tahsil yılları sırasında babasına sahnede eşlik eden Emir Ersoy, böylece profesyonel anlamda müzik hayatına başlamış oldu. Takip eden yıllarda Emir Ersoy Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başladı. 1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın Küçük Bir Öykü adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdular ve Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdiler.

2001 yılında Emir Ersoy ve yakın arkadaşları olan Jozi Levi (congas, brasilian, percussion), Cemil Tatlıpınar (bass), Arda Baykurt (drums), Tunç Çakır (congas, timbales), Ateş Öztürkmen (congas) ve Cüneyt Akgün (vocals) yeni bir yapılanma içine girerek Cuban-ist adlı latin-jazz grubunu oluşturdular. Bu kadroya bazı konserlerde Yuri Rhadychenko (sax), Vecihi Akın (trompet), Gökay Gökşen (trombone), Serdar Barçın (saxophone), Yavuz Duman (trumpet), Semih Sural (trumpet) ve Turgut Alp Bekoğlu (timbales) eşlik etti. Emir Ersoy, aynı dönemde Nail Yavuzoğlu ile birlikte armoni üzerine çalışmalar yaparken, Küba'dan Türkiye'ye gelmiş Andres Denis Rabelo Macias, Ornelia Manzano, Raynier Magre Avila, Carlos Garcia Mayedo, Ernesto Herrera, Nider Norberto Santiago, Xiomara Contrera, Frank Velasques, William Gonzales, William Dias Baigorria, Mairelis Hernandez gibi birçok Kübalı grup ve müzisyenle sahne aldı.

2004 yılında Brezilya'dan Türkiye'ye gelen perküsyon topluluğu Banda Iyabas ve Brezilyalı şarkıcı Mariane Cidreira Reis ile konser performanslarını ve stüdyo kayıtlarını içeren birlikteliği oldu. Emir Ersoy, latin-jazz üzerine çalışmalarını sürdürdüğü yıllar boyunca birçok Türk pop sanatçısı, müzisyeni ve grubu ile de sahne çalışmalarına devam etti. Bunlar arasında Alpay, Bengü, Burcu Güneş, Cüneyt Akgün, Gülşen, Keremcem, Metin Ersoy, Saad Chemmari, Sibel Tüzün, Tarkan, Tuğba Özerk ve Vedat Sakman yer almaktadır.

2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Gülcan Altan'ın Gülümser ve Cüneyt Akgün'ün Koyu adlı albümlerinin aranjörlüğünü üstlenen Emir Ersoy Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılının Şubat ayında tamamladı. Emir Ersoy, 2008 yılında Akın Eldes'in Aara Taksim ve İlkin Deniz'in Good Fellas adlı albümlerinin miks ve mastering lerini yaptı.

2009 yılında solo kariyerine daha fazla eğilen Emir Ersoy'un, Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. Ayrıca aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Bir yandan solo konserlere çıkarken bir yandan da salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.

Emir Ersoy'un, 2010 yılında Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Funda Arar, Metin Ersoy, Ayça Varlıer, Yaşar, Deniz Seki, Kubat, Tuğba Özerk ve Emre Altuğ gibi Türk pop müziğinin önemli isimlerinin katkılarıyla oluşturduğu ve gelirini Barınak Gönüllüleri Derneği'ne bağışlayarak, sahipsiz sokak hayvanlarına katkıda bulunduğu 10 Şarkı 10 Şarkıcı ile Yaşama Bir Şans Ver albümü yine Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya sürüldü. 29 Aralık 2010 tarihinde Bursa Senfoni Orkestrası ile birlikte Bursa'da yeni yapılan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye'deki ilk Senfonik Salsa konserini verdi.



