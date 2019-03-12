Gökçe Bahadır ilk konserine dansçılarla hazırlanıyor!

16 Mart'ta DasDas'ta lansman konserini gerçekleştirecek olan güzel oyuncu Gökçe Bahadır, bu konsere özel olarak hazırlanıyor. Devam eden şan derslerinin yanı sıra dansçılarla da özel bir şov için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, sahnede birbirinden farklı kostümleriyle de büyük beğeni toplayacak.

Pop müzikte egemenlik kuran 70'ler, 80'ler ve 90'ların iyi hissettiren şarkılarından oluşan özel bir repertuar sunacak olan Bahadır'a sahnede müzik hayatında 40. yılına giren prodüktör, müzisyen, orkestra şefi, besteci ve Türkiye'nin önemli bass gitar sanatçılarından Aykut Gürel'in yanı sıra Emin İnal (Keyboards), Arıkan Sırakaya (Davul), Baran Çak (Elektrik gitar), Çağdaş Oruç (Saxophone), Meriç Memikoğlu (Percussion), Yonca Kocadağ(vokal) ve Murat Aziret(vokal) eşlik edecek.

İlk konseri için oldukça heyecanlı olan Gökçe Bahadır duygularını şu şekilde dile getirdi; " Albümle birlikte çok güzel tepkiler aldım. Bu da beni çok mutlu etti tabii, şimdi de beni dinlemek isteyenler ile bir konserde buluşuyor olmak benim için çok özel ve heyecan verici...Hayatımda bir ilk. Hem çok profesyonelim hem de çok amatörüm gibi hissediyorum. İkisinin bir arada olabileceği bir anı hiç düşünmezdim."



