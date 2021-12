Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Evlilik Hakkında Her Şey'in çekimleri durdu

Netflix'te Kulüp dizisinde ve Fox TV'de Evlilik Hakkında Her Şey'de başrol oynayan Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

FOX TV AÇIKLAMA YAPTI

FOX TV yaptığı açıklamada salı akşamları yayınladığı MF Yapım imzalı 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceğini de duyurdu. FOX yönetimi "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her salı buluşmak üzere" mesajını yayınladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’ın rutin kontroller sırasında testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Bahadır son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni’ne de katılmıştı.