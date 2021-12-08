MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Evlilik Hakkında Her Şey'in çekimleri durdu

Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Evlilik Hakkında Her Şey'in çekimleri durdu

08.12.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı. Fox TV'den dizi setinde Covid-19 vakası nedeniyle çekimlerin durduğu ve Evlilik Hakkında Her Şey'in gelecek hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı.

Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Evlilik Hakkında Her Şey'in çekimleri durdu

Netflix'te Kulüp dizisinde ve Fox TV'de Evlilik Hakkında Her Şey'de başrol oynayan Gökçe Bahadır, koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

260158721_1300061937133406_2118799218847116181_n

FOX TV AÇIKLAMA YAPTI

FOX TV yaptığı açıklamada salı akşamları yayınladığı MF Yapım imzalı 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceğini de duyurdu. FOX yönetimi "Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her salı buluşmak üzere" mesajını yayınladı.

Başlıksız-1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’ın rutin kontroller sırasında testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Bahadır son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni’ne de katılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çektiGüldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
Serdar Ortaç ölüm tehditleri alıyor Serdar Ortaç ölüm tehditleri alıyor
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge ve zam açıklaması

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge ve zam açıklaması

Altının yerini gümüş mü alacak? Yıl sonu için çarpıcı tahmin

Altının yerini gümüş mü alacak? Yıl sonu için çarpıcı tahmin

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.