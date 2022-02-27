Gökçe Bahadır siyah kuşaklı gelinliğiyle gündemde! İşte gelinliğin fiyatı

Alaçatı'da ünlü piyanist Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın düğünü sosyal medyanın gündeminde... Ünlü oyuncunun gelinliğinin fiyatı da merak konusu oldu. Siyah kuşak ve siyah eldivenli gelinliğiyle dikkat çeken Gökçe Bahadır gelinlik için paraya kıydı.

Gökçe Bahadır’ın gelinliği Züleyha Kuru imzası taşıyor. Kim Nerden Aldı adlı Instagram sayfasının ulaştığı Züleyha Kuru, gelinliği 85 bin TL olduğunu açıkladı.

Ezber bozan Gökçe Bahadır siyah eldiven ve kuşak takmasıyla tepki de çekti. Bir kısım Bahadır'ın gelinliğini çok beğenirken bir kısım da siyah kuşaktan dolayı tepki gösterdi.



