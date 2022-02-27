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Gökçe Bahadır siyah kuşaklı gelinliğiyle gündemde! İşte gelinliğin fiyatı

27.02.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah kuşak ve siyah eldivenli gelinliğiyle dikkat çeken Gökçe Bahadır düğünü için kesinin ağzını açtı. Emir Ersoy ile evlenen Bahadır'ın düğününde giydiği straplez gelinliğin fiyatı ortala çıktı. Gökçe Bahadır'ın gelinliğini takipçilerini ise ikiye böldü.

Gökçe Bahadır siyah kuşaklı gelinliğiyle gündemde! İşte gelinliğin fiyatı

Alaçatı'da ünlü piyanist Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın düğünü sosyal medyanın gündeminde... Ünlü oyuncunun gelinliğinin fiyatı da merak konusu oldu. Siyah kuşak ve siyah eldivenli gelinliğiyle dikkat çeken Gökçe Bahadır gelinlik için paraya kıydı.

Gökçe Bahadır’ın gelinliği Züleyha Kuru imzası taşıyor. Kim Nerden Aldı adlı Instagram sayfasının ulaştığı Züleyha Kuru, gelinliği 85 bin TL olduğunu açıkladı.

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Ezber bozan Gökçe Bahadır siyah eldiven ve kuşak takmasıyla tepki de çekti. Bir kısım Bahadır'ın gelinliğini çok beğenirken bir kısım da siyah kuşaktan dolayı tepki gösterdi.

Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliği takipçilerini ikiye böldüEmir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kuşaklı gelinliği takipçilerini ikiye böldü


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Gökçe Bahadır
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