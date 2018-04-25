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Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 23:02 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncusu Tülin Özen'in kendisine meydan okumasını kabul ederek kitabını parka bırakan Gökçe Bahadır, dizinin yönetmeni Ali Bilgin'e meydan okuyarak, sokakta kitap bırakma hareketine çağırdı.

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Star TV’nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler’de Oya karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, rol arkadaşı Tülin Özen’in kendisine meydan okumasını kabul ederek “kitapla meydan okuma” hareketine katıldı.

Dünya klasiği olduğunu söylediği ancak adını açıklamadığı kitabını Fındıklı Parkı’na bırakan Bahadır, meydan okumasını sosyal medyadan bir video ile paylaştı.

Ünlü oyuncu, “Bir dünya klasiği bıraktım.Umarım bulan kişi okur” notuyla yayınladığı videosunda şunları söyledi:

“Duydum ki sevgili Tülin Özen bana meydan okumuş; kitap hediye etmeler, kitap saklamalar falan... Canım benim meydan okumanı kabul ediyorum ve ben de kitabımı Fındıklı Parkı’nda bir yere bırakıyorum. Bakalım kim bulacak? Meydan okuma konusuna gelince de sevgili yönetmenimiz Ali Bilgin’e meydan okuyorum. Sevgiler.”

İŞTE GÖKÇE BAHADIR'IN MEYDAN OKUMA VİDEOSU
Kitap Vakfı’nın düzenlediği Kitap Hediye Günü’nde, dizideki rol arkadaşı Mert Fırat’ın meydan okumasını kabul ederek, kitabını metroya bırakan Tülin Özen, Gökçe Bahadır’a meydan okuduğunu söyleyerek çağrıda bulunmuştu. Özen, metroya Max Frisch’in ‘Homo Faber’ adlı kitabı bırakmıştı.

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gökçe bahadır Ufak Tefek Cinayetler

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