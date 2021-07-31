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Gökçe gözyaşları içinde Marmaris’e yardım çağrısında bulundu

31.07.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları yüreklere ateş düşürdü. Ünlü isimler kendi kişisel hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Uzun zamandır Marmaris’te yaşayan şarkıcı Gökçe, sosyal medya hesabından yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Gökçe gözyaşları içinde Marmaris’e yardım çağrısında bulundu

Türkiye’nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkesi üzüntüye boğdu. Binlerce kişinin yardımıyla yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.

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Marmaris’te yaşayan şarkıcı Gökçe, Instagram hesabından yaşananları anlattı. Marmaris’e yardım çağrısında bulunan Gökçe şunları söyledi: Merhabalar herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda.
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"Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım edemeyecek! Ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten yandı. Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka. Çaresiz kaldık. Bütün Marmaris şu anda yok oluyor, bitiyor ve biz çaresiziz. "

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"Evlerimize ne zaman gelecek?’ diye bekliyoruz. ‘Gece gelecek mi?’ diye uyumuyoruz. Çantalarımız hazır hayvanlarımızı alıp kaçmaktan başka hiçbir şey gelmeyecek elimizden. Ne zaman sönecek bilmiyorum, hiç sönecek gibi görünmüyor. Müdahalelere rağmen sönmüyor. Lütfen işi olmayanlar trafiğe çıkmasın. Arabalarınızla dışarı çıkmayın."

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"Marmaris diye bir yer kalmayacak! Yangın daha da büyüyor, Allah aşkına bırakın fidan seferberliğini yardım edin bize. Yangının sönmesine ihtiyaç var fidana değil! Sesimiz olun burası yok oluyor anlamıyor musunuz? Fidan paylaşmak yerine seferberlik paylaşın yalvarırım bitti buralar diyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
yangın Marmaris
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