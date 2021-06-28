MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Alkan'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Gökhan Alkan'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

28.06.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü oynadığı Kalp Yarası dizisiyle ekranlara dönen Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi ise sosyal medyadan duyurdu.

Gökhan Alkan'ın acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Gökhan Alkan, dedesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı.

gokhan111

Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi. Gökhan Alkan'ın geçen hafta dedesinin vefat haberini alır almaz çekimlerin yapıldığı Antakya'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

gokhan1

Ünlü oyuncu birkaç ay önce koronavirüs sebebiyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için onlara Bağdat Caddesi’nden bir ev almıştı. Ev için tam 1,5 milyon lira ödeyen Alkan, evin içini de baştan aşağı yenilemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"Seren Serengil yine tartışma yarattı! "Şaka mı yapıyorsun?"
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
O iddialardan sonra açıklama yaptı! "Ayrılık doğru ama..."O iddialardan sonra açıklama yaptı! "Ayrılık doğru ama..."
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Trafikte yeni dönem! Teslimatlar başlıyor

Trafikte yeni dönem! Teslimatlar başlıyor

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.