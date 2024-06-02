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Gökhan Çınar 'cinsellik' dedi Banu Alkan yorumsuz kalmadı! "Seversen dünyanın en güzel şeyi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 15:06
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Gökhan Çınar'ın programı Katarsis'e katılan Yeşilçam'ın unutulmaz kadınlarından Banu Alkan cinsellik sorusuna da yanıt verdi. İşte Banu Alkan'ın çok konuşulan sözleri...

Gökhan Çınar 'cinsellik' dedi Banu Alkan yorumsuz kalmadı! "Seversen dünyanın en güzel şeyi"

Yeşilçam'ın en iddialı isimlerinden Banu Alkan, Youtube'da yayınlanan Bana Göre TV'ye konuk olarak, Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Şöhretle ilgili soruya ise "Ateşten gömlek... Çok iyi taşımasını bilmek gerekiyor. Aklı başında insanlara Allah şöhreti versin. Aptal bir insana verirseniz çok yazık yani... Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla koltuğunda resim veriyor. Olmaz yani. Bebektin, pinktin, pembeydin. Ne oldu? Daha büyümedin sen. Biraz dikkatli olmak lazım" diyerek yanıt verince bu sözler Aleyna Tilki'ye gönderme olarak algılandı.

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Gökhan Çınar Alkan'a "Cinsellik?" deyince ünlü isim bu soruya da şu yanıtı verdi:

"Seversen dünyanın en güzel şeyi. Sevgiyle, ruhunla, beyninle, fiziksel aktivite... O zaman çok iyi."

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