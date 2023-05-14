Gökhan Çıra "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! Şoke eden yanıt

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra Eylül Keleş ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra bir yandan yeniden evlilik hazırlığı yaparken bir yandan da taşıyıcı anne oluyla sahip olduğu bebeğiyle vakit geçiriyor.

Gökhan Çıra kızının pozunu aylar önce paylaşarak “Kızımmm Selenayım; Saadetim, Çıram... Hoş geldin prensesim, ömrüm, kalbim, nefesim küçücük dünyamıza hoş geldin cennet kokulum. Seni ilk kucağıma aldığımda ellerim titredi şaka mı dedim ben, 'baba oldum' dedim" demişti.

Sık sık kızıyla pozlarını paylaşan Çıra "Baba erkek gibi erkek değil evlendiği adam belliydi anne desen erkekten kadını dönmüş bir anne" yorumunda bulundu.

Bu yorum Selin Ciğerci'nin eski kocasını kızdırdı. Gökhan Çıra bu yoruma sinirlenerek "İstersen bir gece gelip ne kadar erkek olduğumu gösterebilirim" dedi.

