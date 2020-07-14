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Gökhan Çıra Selin Ciğerci ile öpüşürken paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarının kalkmasının ardından eşi Gökhan Çıra ile birlikte Bodrum'a gitmişti. Çıra eşi Ciğerci ile öpüşürken paylaştığı pozla beğeni topladı.

Gökhan Çıra Selin Ciğerci ile öpüşürken paylaştı

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'daki yazlık evine gitmek için 17 bin dolara özel jet kiralamış ve gündem olmuştu. Kendini çıkardığı markasına veren ve işleriyle yoğun olan Ciğerci son dönemde Bodrum'da vakit geçiriyordu.

İş yoğunluğu sebebiyle İstanbul'a dönen ünlü çift tatilde bol bol stres attı. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci aşklarıyla da gündem oldu.

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Futbolcu Gökhan Çıra karısıyla öpüşürken çekilen bir pozunu "Tarifi yok AŞK’ın" notuyla paylaştı. Paylaşımına sarı lacivert kalp koyan Çıra paylaşımını ise yoruma kapadı.

Çıra daha sonra da Fenerbahçe formasıyla çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Galatasaray altyapısında yetişen Tuzlasporlu Gökhan Çıra sık sık Fenerbahçe paylaşımı yapıyor.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu poz mu beğeni topladı . Nasıl bir millet olduk yav biz. Utanmamız lazımken açık saçık resimleri beğenir ve özenir olduk . Yazık bize, hepimiz yanacaz valla
Zorla insanlara bunu benimseteceksiniz çok beğeni toplamiş mış.
Tarifi yok aşk ın degil, tarifi yok paranın para nerde ben orda misali seninki, selin hanıma lafım yok o bir seçim saygı duyarım ama sana adam diyen canlıdan şüphe ederim...
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