Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi istemeye gitti

Selin Ciğerci evlilik sürecine dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Gökhan Çıra’ya mesaj atan bir kadını instagram hesabından deşifre eden Ciğerci, evlilik hazırlıklarını sürdürüyor.
Ünlü çift 28 Ekim pazartesi günü evlenecek. 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Selin Ciğerci, gözyaşlarına boğulmuş ve bu anları instagram hesabından paylaşmıştı.
Çıra sevgilisi Ciğerci'yi istemeye gitti. Selin Ciğerci o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: Hayatta hiçbir şey imkansız değildir; hep dua ettim hep istedim hep istedim ALLAHI'MDAN bu günleri görmeyi hep hayal ettim nasip oldu ağlamamak için kendimi zor tuttum bütün gün! ALLAH'IM SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN..."
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