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Gökhan Kırdar'ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

Sanatçı Gökhan Kırdar'ın, akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gökhan Kırdar'ın son sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi

Kırdar'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatçı, 19 Mayıs'ta akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Kavacık'taki Medistate Hastanesi'nde ilk müdahale yapılmasının ardından Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen Gökhan Kırdar, yoğun bakımdan çıktı.

Doktorları, Kırdar'ın şiddetli öksürük nedeniyle akciğerlerde oluşan kanama sebebiyle hastaneye başvurduğunu, genel durumunun iyi olduğunu ve normal odaya alındığını, yarın taburcu edileceğini bildirdi.

Akciğerlerdeki kanamaya neden olabilecek sebeplerin araştırıldığı ve tetkiklerin sürdüğü bilgisini veren doktorlar, Gökhan Kırdar'ın akciğerinde küçük bronşektaziler görüldüğünü, sürecin takip edileceğini, 10 gün sonra kontrol yapılacağını aktardı. Kanamanın belli bir nedene bağlı olmadığını, araştırıldığını belirten doktorlar, "bronş genişlemesi" olarak da bilinen bronşektaziyi yoğun dönemler, stres, sıcak hava ve yorgunluğun tetiklediğini anlattı.

Bu arada, sanatçı Gökhan Kırdar'ın 30 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleştireceği sahne performansını iptal etmeyeceği, doktorlarının kontrolünde sahneye çıkacağı belirtildi. (AA)

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